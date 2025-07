La nueva camiseta del Real Oviedo desata la locura

Chisco García Oviedo Sábado, 12 de julio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Si hubiese la opción de que las casas de apuestas abriesen la posibilidad de jugar con la respuesta del oviedismo ante la puesta a la venta de la camiseta oficial de la temporada 2025-2026, seguro que ofrecían dividendos mínimos a la posibilidad de que se formasen colas y que hubiese colapso de aficionados en las tiendas oficiales e incluso en la online. Desde primera hora de la mañana, la calle de Caveda presentó una larga cola de seguidores oviedistas que querían tener desde el primer día la nueva piel azul con la que el Real Oviedo regresará a Primera División.

A los oviedistas parece no importarles el precio. La elástica de Adidas cuesta 89,95 euros, si bien para los socios se aplica un descuento del 10%. Pero eso no impide que todos quieran tener una prenda llamada a ser histórica. Después de 24 años de ausencia en la elite, está claro que la elástica adquiere un valor extra complicado de igualar.

Los más rápidos quisieron hacerse con ella a medianoche, que fue cuando se puso a la venta en la plataforma online, pero a los pocos minutos el sistema estaba colapsado ante la altísima demanda de usuario que no querían esperar a la apertura de los centros de venta oficiales.

Las colas de seguidores ante la tienda oficial de la calle de Caveda fueron una constante durante toda la jornada de ayer

Uno de los aficionados que acudió a la tienda oficial del club para hacerse con la camiseta fue José Infiesta, que lo tenía muy claro: «Todas las temporadas compro la camiseta del equipo y este año con más motivo porque es con la que regresamos a Primera». En su caso, la adquisición es doble. «Mi hija también la quiere desde el primer día y me llevo dos», explicó. Lo que no podía hacer era salir de su asombro por la altísima demanda. «Siempre digo que no creo que haya una afición como ésta, siempre estamos dispuestos a apoyar al club y estas cosas yo creo que son la prueba definitiva», hizo hincapié.

Todavía falta por decidir si le pondrá nombre o no a la elástica, pero, en caso de hacerlo, está claro cuál será: «La alegría de saber que Santi Cazorla va a seguir es la guinda a toda la celebración del ascenso, así que, si decido serigrafiarla, será con el '8' y con su nombre».

Junto al romanticismo de tener la camiseta, el club ya está comprobando que el éxito de ventas de la pasada temporada puede quedarse corto. En la temporada 2024-2025 se habrían vendido unas 15.000 camisetas y esa cifra puede quedarse corta.