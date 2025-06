Un nuevo horizonte económico para el Real Oviedo con el retorno a Primera

Chisco García Oviedo Domingo, 29 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Para el aficionado al fútbol no hay más cuentas que las que se cuadran sobre el terreno de juego y en eso, el Real Oviedo no puede presentar un balance más positivo en la presente temporada. El acenso a Primera División era el sueño y anhelo del oviedismo en el último cuarto de siglo y se convirtió en realidad. La felicidad de los seguidores tendrá también un reflejo económico que significará que el presupuesto del club se multiplicará prácticamente por tres, aunque estará en el pelotón de cola de la máxima categoría.

Ascender tiene su mayor impacto en los ingresos de televisión. La pasada temporada, lo mínimo ingresado por este concepto en la última campaña con datos cerrados fue el Almería con 42 millones de euros. La cifra habitual para los equipos que llegan desde Segunda se mueve entre los 40 y los 45 millones. Sólo este concepto supondría ponerse casi en el triple del presupuesto de la temporada que se cerrará el próximo 30 de junio.

Los dineros de la televisión tienen en España la característica de marcar enormes diferencias entre los clubes. El 60% del total que se consigue con la venta de los derechos va directamente a parar a las arcas del Real Madrid y el Barcelona y los otros 18 equipos se reparten el 40% restante, generando también importantes diferencias económicas entre los participantes en la competición.

El Oviedo se enfrenta a una nueva situación en lo que se refiere a los repartos económicos de LaLiga. Mientras que, en Segunda, los azules figuraban en los primeros puestos de todos los parámetros utilizados, ahora pasará a estar en la cola. Los 25.600 abonados del último curso metían a los carbayones entre los cinco primeros, pero esa cifra le pondrá en la cola de Primera, junto a Levante y Elche, también recién ascendidos y llegarán a ser duplicados por muchos de los rivales a los que se tendrán que medir.

Otro factor corrector en la asignación de ingresos es el que hace referencia a los resultados deportivos. También en este apartado el Oviedo saldrá mal parado. LaLiga toma en cuenta para los repartos los resultados de los equipos participantes en el campeonato en las cinco últimas temporadas. Los azules no han pisado la Primera División desde 2001 y por lo tanto no tendrán ninguna ventaja en este apartado. En Segunda División, sí que habían conseguido salir bien parados ya que los análisis se basan únicamente en la temporada anterior. De no haber subido, los azules hubiesen visto incrementados sus ingresos ya que mejoraron la clasificación en la Liga regular y hubiesen igualado los méritos de disputar la final del 'play off'. En este sentido, el Mirandés saldrá muy bien parado ya que pasa de acabar en la zona más baja a ser cuarto en la temporada, lo que le dará un dinero extra para confeccionar su próxima plantilla.

No sólo aumentarán los ingresos del club por la vía de las aportaciones de LaLiga. Los patrocinios se verán aumentados de forma notable. Es habitual que los contratos de este tipo que se extienden por más de una temporada incluyan cláusulas de revisión en caso de llegar a Primera. Es el caso de DIGI, que firmó como patrocinador del frontal de la camiseta hasta 2026, incluyendo también al equipo femenino, y la cuantía a pagar será superior a la de campañas anteriores. Casi coincidiendo con el ascenso, la Central Lechera Asturiana anunció que estaría presenta en la parte posterior de la camiseta azul, lo que se sumará a su presencia como patrocinador en el centenario del club.

Martín Peláez, presidente del consejo de administración azul, ya dejó claro que e la campaña recién finalizada habían batido todos los récords de recaudación por publicidad y ahora es previsible que más marcas vean en los azules el soporte perfecto para su difusión lo que vaticina otro gran año en este apartado.

Tope salarial

Aunque el tope salarial que vaya a tener el Oviedo para confeccionar su plantilla estará muy por encima de los 12,5 millones de euros que tuvo en la campaña anterior, no le servirá para estar mucho mejor que los otros dos equipos recién ascendidos y sí por debajo de los otros 17 equipos que competirán. De ahí parte el mensaje constante que lanzan los dirigentes del club de la necesidad de no cometer errores en la elección de los refuerzos ya que los márgenes serán escasos y fallar en una contratación puede suponer un problema importante dentro de la plantilla.

Subir ese tope no será sencillo en el corto plazo, pero hay un camino corto para hacerlo y es traspasar jugadores. Hace un año, la venta de Abel Bretones a Osasuna dio un gran impulso a este apartado y en Primera las cifras de venta se multiplican de forma notable, por lo que el club buscará jugadores de rendimiento inmediato pero que también ofrezcan opciones de ser vendidos en el medio plazo. En eso el Grupo Pachuca y Jesús Martínez son verdaderos expertos.

