Paunovic: «Son diez finales y el objetivo está claro»

A Veljko Paunovic no se le escapó ni una sonrisa durante su presentación como nuevo entrenador del Real Oviedo, donde quiere ser un ... estímulo para un equipo «que necesita que prendamos la mecha». El técnico se mostró ilusionado ante lo que tiene por delante: «El reto es enorme, emocionante. Me gusta muchísimo el contexto de esta temporada y de este equipo. Me gusta la emoción con la que se vive el equipo y la situación extrema en la que estamos».

Junto a Agustín Lleida y Roberto Suárez, el preparador serbio ofreció una rueda de prensa que condensaba tanto la presentación como la previa del encuentro de mañana ante el Málaga. El mensaje sin entrar en muchos detalles fue positivo y de confianza. El que fuera atacante del conjunto ovetense hace 24 años matizó: «Hay que ser muy prudentes con todo lo que hacemos y decimos, pero no hay que esconder la ilusión que nos hace el reto».

Más claro fue al mencionar lo que tienen por delante: «Son diez finales, yendo día a día y partido a partido. Me emociona mucho este reto. Es un plazo muy corto, un reto muy definido y el objetivo está claro». El escenario no era desconocido para el serbio. «La sensación que tuve al llegar es que el equipo necesita que prendamos la mecha», afirmó.

En la primera parte de su presentación, las referencias fueron sobre su regreso a Oviedo. «Estoy emocionadísimo de estar aquí, por mi pasado, por mi presente y por mi futuro», dijo al tiempo que reconoció que apenas tuvo tiempo para pensar en la oportunidad que se le presentaba. «Desde que me fui en 2001 siempre pensé que iba a volver», profundizó.

Recordó el serbio el descenso de aquella temporada, la última del conjunto ovetense en Primero. «Cuando se produjo aquel descenso fue muy duro, el equipo trabajó en todos los partidos con orgullo, valor y garra», indicó antes de sentenciar que «fuimos descendidos de manera injusta en 2001 y con ese dolor me fui, he estado 24 años conteniendo esas emociones». Por eso no ocultó cierto ánimo de revancha en su regreso: «Es el momento para volver y arreglar esa situación. No prometo nada salvo pelear con todas las ganas del mundo para lograr el objetivo, un objetivo posible pero también difícil».

Paunovic desea que el equipo «muestre en todos los partidos orgullo, valor y la garra. Si lo tenemos presente, ganaremos muchos partidos». Afirmó estar emocionado de volver a El Requexón y al Carlos Tartiere, donde se acumulan los recuerdos. «He visto un club que está listo para el reto y un espacio donde creo que hay rellenarlo con pasión. Hay que prender la mecha de querer mejorar, de invertir en esas instalaciones no materialmente, si no con pasión y emoción» y que nota que «podemos hacer eso», apostilló.

Admitió que está más acostumbrado a tener tiempo para preparar el equipo a su gusto, pero este no es el caso. «Por suerte o por necesidad, en todos los lugares he tenido tiempo para una pretemporada», señaló antes de recordar que sus inicios siempre han sido positivos tanto en Inglaterra como en México. Ahora se ve obligado a «comprimir los tiempos y los procesos, pero sin perder el enfoque». «Las pretemporadas son largas, pero si no trabajas puedes perder esa oportunidad de armar el equipo», apuntó.

Esta es su primera experiencia como entrenador en España: «Las oportunidades aparecen cuando menos lo pensamos y esta es una gran oportunidad para nosotros». El nuevo entrenador oviedista asume que «cuando hay un cambio en un equipo, es normal que haya un apagón» y explicó que vio al equipo jugar contra el Granada, en diciembre, y que vio «un equipo prendido y a la afición involucrada. Se han hecho las cosas bien. El futuro siempre es un campo abierto de mejora y con eso trabajo». En el viaje de Chicago a España repasó los partidos del equipo carbayón.

Entre los aspectos a mejorar puso como ejemplo que «hemos marcado trece goles a balón parado, penaltis incluidos. «Quiero mejorar eso, la importancia del balón parado es crucial». También pretende «ser más intenso con balón y no perderlo, es un requisito muy importante para ganar partidos». En este sentido afirmó que es importante estar organizado para defender bien, porque si defiendes bien no pierdes, pero para ganar hay que atacar».

Sobre el hecho de contar con Cazorla como jugador, Paunovic dijo que «es un emblema del club. Es un gran referente para todos los jugadores, para todo el vestuario». Del mismo modo comentó que se trata de «un gran tipo y un grandísimo futbolista. Y un gran recurso, por todo lo que puede ayudar en el presente y también en el futuro».