Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Hay más opciones de ascender directo hoy que ayer»

Chisco García Oviedo Domingo, 25 de mayo 2025, 23:21 Comenta Compartir

Veljko Paunovic ya se ha ganado el respeto de todo el oviedismo. El técnico sigue engordando sus números en el banquillo del Real Oviedo y ya son siete victorias y dos empates en sus nueve primeros partidos, lo que le vale llegar a la última jornada con opciones de subir directo. El serbio no deja de apostar por los suyos. «El vestuario está perfectamente y cree que tendremos nuestra oportunidad. Hay que confiar. No podemos controlar lo del resto. Hay más opciones de ascender directo hoy que este domingo, totalmente. Estamos a dos puntos». Además, aprovechó para enviar el primer mensaje a la afición: «Quiero que nuestra gente confíe, prefiero confiar que lamentar. No quiero que la gente se pierda lo del domingo porque vamos a ganar. Tenemos que cumplir con lo nuestro y luego ya veremos lo que pasa».

La séptima victoria llegó en un partido muy bien trabajado, pero que no fue sencillo. «La sensación es que cumplimos con nuestro deber. Hicimos un partido bueno y completo». El inicio no fue el mejor. «En el primer tiempo nos costó, en el segundo tiempo mejoramos con balón. Con todas las circunstancias alrededor del partido, creo que el equipo se mantuvo enfocado y la cabeza fría hasta el final. Es una victoria muy importante y estamos ahí».

Durante toda la semana se habló del hecho de jugar contra un equipo que no tenía objetivos clasificatorios y el Tenerife dejó claro que la profesionalidad de sus jugadores está por encima de la clasificación que ocupan. «Fue el partido que esperábamos, no nos regalaron nada y manejamos situaciones difíciles. Nos ajustamos tras el descanso y encontramos nuestro orden, pero sin llegadas». El gol de Nacho Vidal da vida a los azules: «Llegamos al final. Es un día que pone en valor la mentalidad del equipo».

Desde fuera parece muy sencillo ganar un partido en el que un equipo se juega la vida y otro nada, pero la realidad es muy distinta. «Nos costó llevar la iniciativa y llegar a la última línea del ataque. El balón estaba mucho en nuestro campo, hubo un par de llegadas por izquierda, que era lo que queríamos hacer». Además, los condicionantes externos no ayudaron: «El calor afectó al ritmo de juego, por eso hubo muchas posesiones largas. A pesar de eso, cuando tuvimos que apretar lo hicimos y encontramos la manera».