Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «No podemos permitir estos errores en Primera División» El técnico serbio se mostró crítico con la actitud del Getafe y con la actuación arbitral, pero también reconoció los fallos de los suyos

Ramón Julio García Getafe Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

La derrota en Getafe fue tan dura para el técnico Paunovic como las circunstancias en las que se produjo. En este sentido, el titular del banquillo del Real Oviedo se mostró crítico con los errores de los suyos, pero también con la actitud del Getafe y con las decisiones arbitrales.

Sobre como afectó la lesión de Nacho Vidal al equipo, Paunovic comentó que «nuestro mensaje fue serenarnos y tener el control del juego, y lo conseguimos mientras se pudo jugar», dijo el entrenador del conjunto azul. Lo que sí reconoció es que después les «faltó contundencia y materializar varias situaciones cuando fuimos a campo abierto y con superioridad».

Lo que sí hizo, en cambio, fue diferenciar lo que sucedió antes del descanso y después del paso por los vestuarios. «En el primer tiempo la sensación era que en cualquier momento podíamos marcar», dijo, pero, advirtió que, en el tiempo de prolongación perdieron «el rigor defensivo». «Concedimos una falta innecesaria y eso llevó al gol», afirmó Paunovic, que considera que en eso afectó el calor y cansancio. «En la concentración y en nuestro rendimiento defensivo. No podemos permitir estos errores», hizo hincapié.

Por el contrario, sobre el segundo tiempo, Paunovic afirmó que «no se jugó el fútbol, parte por el calor y el horario y parte por cómo se estaba gestionando el partido en las bandas» e insistió en que «tras la expulsión se murió el partido para nosotros».

Sobre el hecho de solo llevar un gol en cuatro jornadas, el entrenador del Oviedo explicó que «no es suficiente, pero esto es cuestión de tiempo». «El equipo va a mejorar, confiamos en el talento que tenemos. Lo vamos a conseguir», dijo Paunovic, que cree que en eso les está afectando que «el equipo se está haciendo y conociendo, hay mucha gente nueva y falta cohesión».

Insistió Paunovic en que «tuvimos mejores situaciones que el Getafe en el primer tiempo, antes del añadido», pero luego asumió que «no tomamos buenas decisiones en el primer tiempo y no fuimos limpios en las jugadas ofensivas». Así mismo, fue crítico con la actitud del Getafe: «El rival se adelantó y luego nos provocó en el segundo tiempo, entramos en el juego de ellos y nos sacó del partido».

Respecto a la actuación del árbitro y la expulsión de Fede Viñas, el técnico fue crítico: «Fede ya tenía una amarilla. ¿Qué les pareció la roja? Si digo lo que pienso, pago las consecuencias». Y concluyó su intervención antes los medios diciendo que eso se puede prevenir «si hay un estilo de arbitraje más proactivo». También explicó que les afectó el parón: «Nos juntamos todos el viernes y otros jugadores llegaron con fatiga durante la semana».

Temas

Real Oviedo