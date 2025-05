Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Tenemos que hacer nuestro trabajo y estar listos por si nos favorece lo demás»

Chisco García Oviedo Domingo, 18 de mayo 2025, 23:01 Comenta Compartir

«Debemos mantener la fe y enfocarnos en el siguiente partido, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y estar listos por si nos favorece todo lo demás, no podemos estar pendientes de lo que no controlamos». Veljko Paunovic no se sale de su guion en ninguna circunstancia y una vez pasada la emoción del agónico triunfo ante el Zaragoza sacó su versión más pragmática y esa que no deja mucho margen a la fiesta: «Esto se celebra hoy, pero no hay nada logrado queda mucho todavía, quiero que disfruten, pero no perder el enfoque de nuestro objetivo y seguimos paso a paso».

Antes de responder las preguntas de los periodistas, Paunovic decidió mandar dos mensajes. El primero fue festivo: «Quiero felicitar a nuestro equipo femenino que ha ascendido, lo que es un orgullo para el club». El segundo fue un reproche interno, relacionado con el momento en el que el video marcador del Tartiere reflejó el gol del Eldense: «Quiero pedir perdón al Zaragoza por mostrar el resultado del que es su rival en la pelea que tiene, no me pareció bien, entiendo la rivalidad y las emociones, pero nuestro club no quiere esos valores y deseamos lo mejor a los rivales en el futuro».

Pasado ese primer momento, Paunovic reconoció el torbellino de emociones que se desataron con el gol de Paulino: «Casi me pongo a llorar, es una combinación de lo que representó el trabajo y la fe del equipo hasta el final». El camino hasta el triunfo no había sido sencillo: «Fallamos un penalti, estos partidos se te pueden escapar». Su orgullo fue la reacción: «El equipo mostró solidez, calma, no perdimos los nervios, seguimos con nuestros ataques, es verdad que nos faltó el último pase y para que quede claro nos enfrentamos a un buen equipo que no lo iba a poner fácil». El desenlace final fue una locura: «Cuando llega el gol como llega, en una acción del equipo, ver al Tartiere con esa emoción fue muy emocionante, igual que el recibimiento previo».

Una vez más, el balón parado resultó clave para decidir el partido: «Lo trabajamos mucho, tenemos buenos lanzadores, buenos cabeceadores, con Oier aumentamos el potencial, fue una jugada preparada y los chicos lo ejecutaron bien».

La victoria final no escondió algunos defectos «Lo que comenté es que no fue una primera parte brillante, el inicio no fue bueno, pero luego nos ajustamos bien, nos faltó presionar la salida del balón de ellos, el campo estaba un poco seco y nos afectó, en la segunda parte mejoramos», dijo.

Hasta el final de temporada, el Oviedo tendrá rivales sin objetivos clasificatorios, pero eso a Paunovic ni le importa, ni le relaja: «Todos los jugadores tienen orgullo y quieren demostrar cosas, no va a ser ninguno fácil, subestimar al rival, es subestimar nuestro objetivo»

También tuvo palabras de elogio para Paulino: «Le faltó abrazarse con la grada, las euforias sólo sirven para generar confianza y deben enfocarse en el trabajo de la semana». Pero sobre todo para Paraschiv: «Su actitud en los entrenamientos, siempre con buena cara, le tocó dos veces jugar pocos minutos y lo dio todo, es ejemplar, demuestra su compromiso, conozco la gente de esa parte del mundo y demuestra su fuerza interna y la convicción que tiene».

