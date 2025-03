Paunovic, tras su primer partido: «Hay que manejar las expectativas, queremos cumplir lo que quiere el club»

Chisco García Oviedo Domingo, 30 de marzo 2025, 20:48 Comenta Compartir

Vejlko Paunovic no es de esos entrenadores que dejen a su rostro expresar sus emociones abiertamente. El serbio es de discurso directo y tiene la ventaja de conocer el terreno que pisa desde el primer minuto. Su reacción tras sumar el triunfo ante el Málaga no se apartó de ese guion y, aunque se describió eufórico, la imagen era de calma. «Los jugadores celebran goles y los entrenadores celebran las victorias. Pero con el 2-1 se dieron las dos cosas. Ahí se me sobresaltó el corazón». La explicación era sencilla. «Éste es un día importante para mí, es volver tras irme en unas condiciones que dolieron. Soy muy apasionado, muy emocional y esto es una alegría tremenda. Me alegro por la gente, esta victoria es la mecha que buscábamos y ahora no podemos parar».

Cuando entró al análisis del encuentro, el serbio aceptó el discreto arranque de los suyos. «Me parece que arrancamos nerviosos y en la primera parte nos faltó tranquilidad», hizo hincapié. Uno de los problemas que detectó fue que «queríamos llegar cuanto antes para contentar a toda la gente maravillosa que vino a apoyarnos». «No estuvimos finos y no pudimos tener oportunidades», dijo. El paso por el vestuario ejerció de bálsamo. «En la segunda parte se notaron mucho los cambios y el funcionamiento». Además, funcionó la estrategia, a la que quiere dar mucha importancia. «El gol llega después de un balón parado. Eso fue la garra, de no dar el balón por perdido. En cuanto a eso, creo que nos falta y tenemos que mejorar. Creo que al final prendimos la chispa que buscábamos».

Con solo tres entrenamientos, Paunovic tiene claro que hay muchos aspectos mejorables en su equipo. «Me gustó que mostrásemos verticalidad, pero más controlada. No quiero ser un equipo de transiciones, ahí tenemos que seguir mejorando», explicó.

Tampoco es fácil para los jugadores salir al terreno de juego después de una semana complicada para todos. «El nerviosismo es normal debido a todas las circunstancias. Había que cruzar este puente de dudas y cambios con respecto a lo vivido en el pasado». Paunovic tiene claro lo que les queda por delante. «Hay que manejar las expectativas que tenemos, queremos cumplir con lo que quiere el club y la afición, pero tenemos que manejar mejor nuestras emociones». El nuevo técnico tiene claro cómo hacerlo. «En situaciones de contratiempo hay que calmarse y volver a enfocarse en lo que uno tiene que hacer. A partir de ahí, orden y control», recalcó. Llevar las palabras a los hechos no será fácil. «Sabemos cómo es esta categoría y hay que iniciar los partidos tal y como acabamos el de hoy».

Al final, lo más importante fue quedarse con tres puntos claves en las aspiraciones. «La importancia de la victoria es tremenda, sobre todo la forma en la que se consiguió. El equipo mostró la garra y una unidad con la celebración que se plasmó en la celebración. Es la primera vez que lo veo y ojalá lo vea más veces».

