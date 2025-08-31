Paunovic: «Con la victoria pasamos página y nos enfocamos en lograr la permanencia» Veljko Paunovic asegura que la plantilla está bastante completa, pero espera que pueda llegar algún jugador para la zona de ataque

Los tres puntos son lo primero, pero para Veljko Paunovic una de las alegrías es el comportamiento del equipo. Ha logrado, según opinión, pasar la página del ascenso y centrarse en conseguir la permanencia.

El técnico se mostró «muy contento» por la actuación del equipo. «Hemos ido de menos a más, otra vez, pero son cosas que seguro van a mejorar tras esta victoria. Nos ayudará a entender que podemos competir ante grandes equipos. Hay mucha gente y tenemos que conocernos, este triunfo ayudará a no sufrir tanto en los inicios del partido», destacó el serbio, que admite que no le gustaron las «excesivas» pérdidas que acumuló su equipo.

«Hubo confusión en la salida de balón en los primeros minutos, aunque luego se mejoró. Se puede trabajar y lo haremos. Estoy contento por tener estas dos semanas para trabajar», afirmó sobre el parón por los compromisos de las selecciones.

No quiso centrarse en actuaciones individuales pero no fue inevitable repartir elogios ante la actuación de algunas futbolistas. «Aarón y Hassan han puesto la guinda en las áreas. Es muy importante tener un portero que te sostenga así», indicó sobre el arquero antes de detenerse en la figura del extremo: «No me lo ha puesto complicado. Es un gran jugador y está a disposición del equipo. Cuando juega tiene que hacer esto. Todavía tiene que mejorar, porque con balón es muy bueno, pero también tiene que ayudar en defensa. La gestión del grupo es importante y hay que tener comunicación, para eso hay que tener actitud y buen comportamiento», destacó.

El triunfo tiene muchas lecturas y una conclusión: da mucha confianza al Oviedo antes del parón. «Hemos dado un gran rendimiento y lo necesitábamos tras los dos primeros partidos. Con esta victoria pasamos página y ya estamos enfocados en mantenernos en Primera. Vamos cerrando etapas y seguimos un plan», apostilló.

Sobre el mercado y las oportunidades que puedan surgir, admite que este Oviedo está «bastante completos. Podríamos encontrar alguien con último pase y desparpajo, con capacidad de llevar el juego cuando el rival quiere quitarnos el balón. También que tenga gol. No sé. Siempre digo que nos falta el jugador '20', pero no es fácil y cuesta dinero. Un jugador que te garantice diez goles y diez asistencias, o cinco goles y quince asistencias».

