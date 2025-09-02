La plantilla del Real Oviedo regresa al trabajo en El Requexón sin los cinco internacionales Paunovic premió a sus jugadores con tres días libres, después de la victoria ante la Real Sociedad, y el equipo vuelve al trabajo este miércoles

Veljko Paunovic premió a sus jugadores con tres días libres, después de la victoria ante la Real Sociedad, y el Real Oviedo vuelve al trabajo este miércoles, a las 10.30 en El Requexón. Y lo hará con las ausencias de los cinco jugadores que han viajado para jugar con sus respectivas selecciones nacionales. Javi López completará su primera sesión de trabajo con sus nuevos compañeros y los tres entrenamientos que restan en la presente semana serán de puertas abiertas para que los aficionados puedan estar cerca de los jugadores.

La única baja por lesión que tiene el Oviedo es Lucas Ahijado, que sufrió un problema muscular en las vísperas de viajar a Villarreal y al que se espera muy pronto junto al resto de compañeros. El parón de esta semana le vendrá muy bien a Santiago Colombatto, que ya estuvo en las últimas convocatorias, pero sigue necesitando más trabajo para recuperar el nivel previo a sus problemas físicos, que le dejaron sin jugar partidos de pretemporada.

No estarán en los próximos días los cinco jugadores convocados por sus selecciones. Rahim jugará con Níger frente a Marruecos y Tanzania; David Carmo, con Angola, ante Libia y Mauricio; Moldovan, con Rumanía, ante Canadá y Chipre; Rondón, con Venezuela, ante Argentina y Colombia, y Fede Viñas, con Uruguay, frente a Perú y Chile. Todos estarán de regreso la semana que viene con el tiempo justo de preparar la visita al Getafe.

