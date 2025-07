El Real Oviedo acapara protagonismo en el homenaje a los equipos ascendidos

Chisco García Oviedo Martes, 29 de julio 2025, 00:00 Comenta Compartir

La sede de LaLiga acogió ayer el acto de bienvenida a los clubes que lograron el ascenso en la pasada campaña en el fútbol profesional. Fueron siete, entre ellos el Real Oviedo, que estuvo acompañado del Elche y el Levante como nuevos conjuntos de Primera División. Y se les dio la bienvenida a Segunda a la Cultural leonesa, Ceuta, Real Sociedad B y Andorra. El presidente oviedista, Martín Peláez, convirtió a su club en protagonista al regalar una camiseta oficial del primer equipo a cada uno de los seis equipos presentes, lo que causó sorpresa en todos ellos, de forma especial en el presidente del conjunto ceutí, Luhay Hamido, que no dudó en enfundarse la elástica y posar con ella junto al resto de representantes.

La delegación oviedista, encabezada por Peláez, también contó con la presencia del director general, Agustín Lleida, el director de relaciones institucionales y de la Fundación, César Martín, la directora de negocio, Estela Caicoya, y la directora de Comunicación, Laura González-Manjoya. En su intervención ante los presentes, el máximo mandatario azul expuso la idea con la que llegan a la máxima categoría: «El compromiso es trabajar como siempre, con humildad y con pasión. Al final los que se ven son los futbolistas, pero detrás de ellos hay mucha gente que trabaja incansablemente todos los días. Todos empujamos esa pelota deportiva».

Al término del acto, Peláez atendió los micrófonos de Onda Cero y reconoció que el hecho de jugar el primer partido en casa ante el Real Madrid es una alegría para todos, pero no condiciona nada: «Es un encuentro que nos va a vestir mucho, pero no cambia nada la forma de gestionar. Nos estamos preparando para hacer un gran torneo, hacer una gran temporada, trabajando en todas las áreas y con mucha ilusión».

También se refirió a la posible llegada de Luka Jovic. «Para cualquier equipo tener a Jovic sería un lujo y más para un conjunto como el Oviedo, que no tenemos un límite salarial tan amplio. Lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer y ojalá pudiéramos contar con él. Y, si no, seguiremos luchando», afirmó. «Tampoco quiero ser ni optimista ni pesimista, es un maravilloso sueño que queremos hacer realidad. Ojalá lo logremos, y si no, bueno, de todos modos tendremos una gran plantilla», hizo hincapié.