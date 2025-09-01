El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas El club puso el máximo esfuerzo en hacerse con los servicios de Etta Eyong, que terminófirmando en el Levante

Las últimas horas apuntan a la tranquilidad, tanto en las entradas, como en las salidas y Veljko Paunovic se quedará con los 25 jugadores que tiene.

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:47

La frase más repetida desde las oficinas del Oviedo, que parece ser la consigna dado por el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, es que «no se gastará dinero para traer algo que no queremos». Así que las últimas horas apuntan a la tranquilidad, tanto en las entradas, como en las salidas y Veljko Paunovic se quedará con los 25 jugadores que tiene ahora mismo inscritos, más la aportación de los chicos del Vetusta que vienen trabajando desde el inicio de la pretemporada.

Etta Eyong fue el deseo de todos para cerrar la plantilla. El delantero del Villarreal llevaba en el radar de la dirección deportiva desde el inicio del verano pero la falta de concreción de una oferta hizo que el jugador comenzase a revalorizarse, mucho más tras el gol que le anotó a los azules en la jornada inaugural de la Liga. El Villarreal tenía claro que le iba a dar salida en este mercado y el Levante fue el que mejor jugó sus cartas para convencer al conjunto amarillo y sobre todo a los agentes del futbolista.

Al final, los azulgranas pagarán 3 millones por el 50% de sus derechos y el Villarreal podrá recuperarlo al final de temporada. Por ahí comenzaron a encallar las conversaciones hasta que el jugador dio el sí definitivo para estar a las órdenes de Julián Calero.

La lista de ofrecimientos que llegaron a las oficinas azules fue interminable, entre otros muchos apareció el francés Simon Banza, propiedad del Braga, el inglés Patrick Brandford, recientemente rescindido en el Leeds United, algunos viejos conocidos del fútbol español como Toko Ekambi o Cedric Bakambu, también su compatriota Vincent Aboubakar o el delantero del Mallorca Larin, que terminó recalando en el Feyenord. Nada terminó de cuajar y el equipo parece que se quedará como está hasta el mercado de invierno.