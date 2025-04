Real Oviedo | «Me gustaría que mi trabajo en el Oviedo fuese una buena herencia para su futuro»

MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 03:18 | Actualizado 03:23h. Comenta Compartir

El nuevo director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, se estrenó ayer en su presentación oficial con una amplia y perenne sonrisa. La misma con la que explicó que, cuanto más conoce de la entidad y más tiempo pasa en el club azul, más le ilusiona y motiva el sacar todo el rédito posible a la plantilla carbayona.

«El Oviedo un club grande, que tocó fondo en Tercera y ahora está en crecimiento. Tiene potencial para aspirar a otros objetivos mayores que los actuales y eso, para cualquier director deportivo, es un punto a valorar a la hora de decantarse por un proyecto. Ya vine contento e ilusionado, pero, cuanto más tiempo paso aquí, más lo estoy», reconoció el catalán.

El exportero admitió que el control económico de la Liga es «muy estricto», pero destacó que desde su parcela ve a la entidad azul con muchas posibilidades de salir adelante pese al mismo. «Mi trabajo es optimizar al máximo los recursos que tenga el Real Oviedo. Se harán los fichajes que sean necesarios y que podamos hacer económicamente, pero ese es mi trabajo: estar 24 horas pensando en la manera de ajustar y generar ideas que puedan mejorar el nivel competitivo de la plantilla», explicó de inicio el nuevo responsable de la parcela deportiva del club carbayón.

No faltaron los agradecimientos a la figura de Arturo Elías por la confianza depositada en su figura. Tampoco a los miembros del consejo de administración y la dirección del club, por quienes se ha sentido ampliamente respaldado desde su llegada a la capital asturiana hace ya una semana. El exfutbolista quiere que su aportación al club sirva no solo para darle la vuelta a la situación deportiva en la segunda mitad del campeonato, sino que genere una buena base de cara al futuro de la entidad azul.

«El trato institucional ha sido exquisito, por eso estamos aquí, porque todo ha ido genial. Soy un hombre de club, he pasado por dos en toda mi carrera vinculada al fútbol -Barcelona y Málaga- y siempre que llego a un sitio intento arraigarme en él. Vengo con esa intención a Oviedo. Me gustaría que el trabajo que haga se quede en el club para quien venga en el futuro, que sea una buena herencia para quienes vengan detrás», comentó el exportero.

Llegar casi a mediados de diciembre a la entidad no es un problema para Arnau, que tuvo aún menos margen para trabajar en su primera experiencia como director deportivo en el Málaga. «Yo ya estaba siguiendo la Segunda desde Málaga y me dio la sensación de que el Oviedo tenía mucho más potencial del que estaba mostrando. Sigo con esa idea, hay equipo para no sufrir tanto», dijo el responsable deportivo. «Hay que ajustarse al control salarial, tener muchas ideas y trabajar. Lo haremos en base a tres líneas. La primera es que los mejores fichajes están en la plantilla, en jugadores que hay que recuperar. La segunda pasa por buscar algún perfil concreto que necesitamos. Y la tercera estriba en atender a los últimos movimientos del mercado, en el que puede salir alguna opción que incremente la competitividad del equipo», señaló Arnau en referencia a su hoja de ruta para las próximas semanas.

Un capítulo especialmente importante para poder sobrellevar ese techo de gasto en lo referente a los fichajes es el de las salidas. El catalán no quiso avanzar nombres ni definir qué jugadores podrían salir del club en invierno, pero sí aclaró que lo hablará con ellos personalmente antes que con nadie y que forma parte de su trabajo tanto darles margen para buscar salida como contribuir a que estas se den.

Sobre las renovaciones que están en el aire -Borja Sánchez y Saúl Berjón- el exportero también fue claro. Para Arnau el mercado invernal es un momento sensible para tratar las continuidades, pero ambos forman parte de su plan de trabajo. Borja por ser un patrimonio excepcional del club y Saúl por ser un futbolista diferencial y experimentado. El director deportivo azul no se pone techo, pero tiene claro también que todos sus movimientos tienen un objetivo a corto plazo: marcar distancias con el corte del descenso primero para que, luego, el propio trabajo reformule los objetivos del club en una Segunda «muy caprichosa».