Real Oviedo-Barcelona: ¿Por qué Lamine Yamal no jugará esta noche en Oviedo? El joven atacante se suma a las bajas de Gavi y Fermín en el regreso azulgrana a Oviedo 25 años después

R. J. G. / N. V. Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Barcelona afronta esta noche su regreso al Carlos Tartiere un cuarto de siglo después de su última visita, y lo hará con ausencias de peso en su plantilla. Entre ellas destaca la de Lamine Yamal, que no figura en la expedición culé para medirse al Real Oviedo. En el último parón de selecciones, la joven perla del conjunto azulgrana comenzó a sentir unas molestias en la parte baja de la espalda (también se ha hablado de pubalgia) y, en su vuelta a la ciudad condal, se confirmó su lesión.

El conjunto dirigido por Hansi Flick también pierde a Gavi, lesionado de larga duración en el menisco interno de su rodilla derecha, y a Fermín, que sufrió un contratiempo en el último compromiso liguero frente al Getafe. En contraste, el técnico alemán recupera a Alejandro Balde y Pau Cubarsí, que ya se ejercitaron con normalidad en la previa del encuentro.