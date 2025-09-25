«El Real Oviedo es un equipo valiente», destaca el entrenador del Barcelona, Hansi Flick «Nunca pienso en los que faltan, sino en las opciones que pueden jugar. Es importante que los jugadores sientan que confío en cada uno de ellos», afirma el técnico

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05

Ha tenido que transcurrir un cuarto de siglo para que el Barcelona vuelva a pisar el Carlos Tartiere. El club azulgrana, como entonces, acude a la cita en la capital asturiana con un equipo plagado de estrellas que intimidan a cualquier rival. A pesar de todo, el Real Oviedo no quiere desaprovechar la ocasión de poner las cosas difíciles y de paso dar una alegría a la afición. Saben en la Ciudad Condal que el duelo del Tartiere no será un camino de rosas. Al Real Madrid, a pesar del marcador final, le costó llevarse los puntos del Tartiere y a esa solidez apela Paunovic para elevar la confianza en vísperas del encuentro ante los azulgrana que, todo sea dicho, comparecen con bajas sensibles como Lamine Yamal, Gavi o Fermín, lesionado en la última cita liguera ante el Getafe.

A pesar de todo, no hay excusas para un plantel con una nómina de futbolistas tan importante. El gestor que ha devuelto la ilusión a los aficionados culés es Hansi Flick. El preparador alemán compareció ayer en rueda de prensa para analizar el partido de esta noche, un duelo en el que su equipo tendrá que contrarrestar las virtudes de un equipo como el Oviedo, cuya clasificación no está en consonancia con la apuesta futbolística que ponen sobre el tapete. Al menos, así lo piensa el entrenador del Barcelona.

«Son un equipo muy valiente, que juega con una defensa adelantada», resumió Flick que, como es ya habitual en él, pasó de puntillas sobre el rival y pone el foco en su equipo «Pero para mí, lo importante es el equipo; lo hemos hecho bien en los últimos tres partidos. Estamos en buena forma, se nota en los entrenamientos, y tenemos confianza».

Las ausencias de Gavi y Lamine Yamal son las más destacadas de una lista en la que sí están Alejandro Balde y Pau Cubarsí«Tiene una mentalidad fuerte y calidad para volver, ya que si hay alguien que lo puede hacer es él», afirmó sobre Gavi

La rueda de prensa de Flick estuvo marcada, no obstante, por los muchos temas que han ocurrido a lo largo de la semana en Barcelona. Lamine Yamal no ganó finalmente el Balón de Oro, pero eso no le preocupa ya que «lo acepta y está motivado para ganarlo el año que viene», mientras que respecto a la lesión de Gavi, que estará entre cuatro y cinco meses fuera por una lesión radial en el menisco interno de su rodilla derecha, aseguró que «tiene una muy buena mentalidad y calidad para volver, ya que si hay alguien que lo puede hacer es él».

Las ausencias de Gavi y Lamine Yamal son las más destacadas de una expedición para la que Flick recupera a Alejandro Balde y Pau Cubarsí, que ya entró en la convocatoria contra el Getafe, pero sin la expectativa de tener minutos debido a las molestias que arrastraba.

Los dos defensas se ejercitaron este miércoles junto al resto de sus compañeros y podrían estar en un once en el que Flick prepara cambios para amortiguar la aglomeración de encuentros que hay en este tramo del calendario. Araujo volverá a la zaga, Casadó podría dar descanso a uno de los dos pivotes y Rashford podría ser el extremo acompañando a Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Flick señaló que los frecuentes cambios en la alineación por las lesiones recurrentes no supondrán un gran inconveniente, ya que confía en todos los jugadores de la plantilla.

«No recuerdo mucho cómo gestioné las alineaciones el año pasado, pero sí recuerdo que había muchos lesionados. Este año también, con Fermín, Lamine, Balde... Jugar cada dos o tres días significa que tienes que rotar, y yo confío en todos los jugadores; todos están a buen nivel», añadió el técnico alemán.

«Yo nunca pienso en los que faltan, sino en las opciones que pueden jugar. Creo que es importante que los jugadores sientan que confío en cada uno de ellos. Es lo mismo; podemos ganar con cualquier once inicial».

El Tartiere es una nueva oportunidad para enderezar el rumbo lejos de la Ciudad Condal. Y es que el partido contra el Rayo, en Vallecas, supuso un pequeño huracán con Flick hablando incluso de egos, una lección que pondrán a prueba los culés contra un equipo, el Real Oviedo, con la ilusión por bandera.