Las bajas frenan las rotaciones del Barça de Flick para el duelo del Carlos Tartiere Lewandowski podría ser titular de nuevo, Dani Olmo apunta a continuar en la mediapunta mientras que Rashford puede ser el nuevo dueño de la banda izquierda

El Barcelona vive una apesadilla con las lesiones. El conjunto que dirige Hansi Flick ha perdido a jugadores importantes en mitad de un calendario frenético y el último en caer fue Fermín López el pasado domingo. Su ausencia se une a las de Ter Stegen, Balde, Gavi, Lamine Yamal y a los problemas físicos que arrastra un Pau Cubarsí, que continúa entre algodones y cuyo concurso está en entredicho para la cita de mañana en el Tartiere.

Mientras se espera que Balde regrese la próxima semana hay más prudencia con Lamine Yamal. Flick ya aseguró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe que había que ir «paso a paso» y que «necesita más tiempo para volver a una convocatoria». Esa idea descarta la opción de regresar contra el Oviedo o incluso la Real Sociedad y pone el foco sobre el compromiso de la próxima semana en Liga de Campeones contra el PSG. Ese día, el 1 de octubre, el talentoso extremo llevará tres semanas y media en el dique seco y podrá, probablemente, tener unos minutos frente a uno de los grandes rivales para conquistar el trono europeo.

El otro jugador que está en la enfermería y cuyo regreso no parece cercano es Gavi. El jugador ha finalizado el tratamiento conservador que estaba llevando a cabo para terminar con las molestias que sufre en la rodilla derecha y estas no han desaparecido, así que el Barcelona ha decidido que pasará por el quirófano. «Se someterá mañana a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club», expresó la entidad azulgrana a través de un comunicado. Gavi apenas ha podido disputar 67 minutos en lo que va de temporada y este nuevo percance le podría tener aún más tiempo fuera de los terrenos de juego.

Ante esta plaga de lesiones, el Barcelona tendrá que redoblar esfuerzos. Flick estaba intentando llevar a cabo rotaciones para amortiguar la condensación del calendario entre parones internacionales, pero futbolistas como Raphinha o Ferran Torres parece que tendrán que redoblar esfuerzos. Ellos son los que más han jugado entre los disponibles, pero esta situación supone también una oportunidad para otros que tratan de ganarse un sitio en el once. Lewandowski podría ser titular de nuevo, Dani Olmo podría consolidarse en la mediapunta, Rashford puede ser el nuevo dueño de la banda izquierda en esta coyuntura y hasta Roony Bardghji puede tener una oportunidad para convencer a Flick.

El espejo para todos ellos es la irrupción de tres jugadores que hasta hace muy poco formaban parte de la segunda unidad y que de un día para otro han pasado a ser titulares.

Eric García se ha hecho con un sitio en la zaga tras la salida de Iñigo Martínez, Gerard Martín está siendo solvente ante la baja de Balde y Ferran Torres está consiguiendo que no se eche de menos a un Lewandowski que ha perdido peso en el once azulgrana. Ellos han pasado de ser rotación a artistas principales, una demostración de que Flick ya sabe ajustar el equipo para paliar las ausencias.