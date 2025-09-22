El Barça llena la enfermería

Daniel Panero Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

El Barcelona vive una auténtica pesadilla con las lesiones. El conjunto que dirige Hansi Flick sigue perdiendo a jugadores importantes en mitad de un calendario frenético y el último en caer fue Fermín López este domingo. El atacante onubense acabó el compromiso contra el Getafe con molestias en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego. Su ausencia se une a las de Ter Stegen, Balde, Gavi, Lamine Yamal y a los problemas físicos que arrastra un Pau Cubarsí, que continúa entre algodones.

Y es que los culés terminaron el duelo ante el Getafe con un sabor agridulce. El 3-0 se vio empañado sobre la bocina por la imagen de Fermín en el suelo llevándose la mano a la parte delantera del muslo. Enseguida acudieron los médicos del club y saltaron unas alarmas que este mismo lunes confirmaron los peores presagios. No estará contra el Oviedo, la Real Sociedad, el Paris Saint Germain y el Sevilla, mientras que se espera que pueda volver a tener minutos tras el parón de selecciones ante el Girona el 18 de octubre.

Esa es la fecha marcada en rojo para la vuelta de Fermín y puede ser la indicada también para ver una mejor versión de otros jugadores que copan la enfermería y que podrían volver la próxima semana. Es el caso de Alejandro Balde, con una lesión en el bíceps femoral desde principios de mes o Pau Cubarsí, que ya entró en la convocatoria contra el Getafe, pero que sigue arrastrando unas molestias por las que el cuerpo técnico optó por no dar minutos de juego como precaución ante una posible recaída de la lesión.

Más cautos parecen ser los pronósticos sobre Lamine Yamal. Flick ya aseguró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe que había que ir «paso a paso» y que «necesita más tiempo para volver a una convocatoria». Esa idea descarta la opción de regresar contra el Oviedo o incluso la Real Sociedad y pone el foco sobre el compromiso de la próxima semana en Liga de Campeones contra el PSG. Ese día, el 1 de octubre, el talentoso extremo llevará tres semanas y media en el dique seco y podrá, probablemente, tener unos minutos frente a uno de los grandes rivales para conquistar el trono europeo.

El otro jugador que está en la enfermería y cuyo regreso no parece cercano es Gavi. El jugador ha finalizado el tratamiento conservador que estaba llevando a cabo para terminar con las molestias que sufre en la rodilla derecha y estas no han desaparecido, así que el Barcelona ha decidido que pasará por el quirófano. «Se someterá mañana a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club», expresó la entidad azulgrana a través de un comunicado. Gavi apenas ha podido disputar 67 minutos en lo que va de temporada y este nuevo percance le podría tener aún más tiempo fuera de los terrenos de juego.

Flick ajusta la rotación

Ante esta plaga de lesiones, el Barcelona tendrá que redoblar esfuerzos. Flick estaba intentando llevar a cabo rotaciones para amortiguar la condensación del calendario entre parones internacionales, pero futbolistas como Raphinha o Ferran Torres parece que tendrán que redoblar esfuerzos. Ellos son los que más han jugado entre los disponibles, pero esta situación supone también una oportunidad para otros que tratan de ganarse un sitio en el once. Lewandowski podría ser titular de nuevo, Dani Olmo podría consolidarse en la mediapunta, Rashford puede ser el nuevo dueño de la banda izquierda en esta coyuntura y hasta Roony Bardghji puede tener una oportunidad para convencer a Flick.

El espejo para todos ellos es la irrupción de tres jugadores que hasta hace muy poco formaban parte de la segunda unidad y que de un día para otro han pasado a ser titulares. Eric García se ha hecho con un sitio en la zaga tras la salida de Iñigo Martínez, Gerard Martín está siendo solvente ante la baja de Balde y Ferran Torres está consiguiendo que no se eche de menos a un Lewandowski que ha perdido peso en el once azulgrana. Ellos han pasado de ser rotación a artistas principales, una demostración de que Flick ya sabe ajustar el equipo para paliar las ausencias.