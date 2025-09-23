El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salomón Rondón lamenta una ocasión fallada el pasado domingo en el Martínez Valero. LOF

El Real Oviedo busca identidad y mejorar con balón

Los de Paunovic tuvieron los mejores minutos ante el Elche con Cazorla en el campo. Con el 'ocho' hubo más control del juego y sometieron a un rival superior hasta entonces

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:00

Para Veljko Paunovic, el del pasado domingo, fue el mejor encuentro del Real Oviedo a domicilio de lo que va de temporada. Sin embargo, el resultado fue el mismo que el de los dos anteriores: una derrota. Después de cinco partidos, la sensación que transmite el equipo es que no tiene claro cuál es su identidad.

El estilo de juego de los azules no está claramente definido, ya que no se trata de un equipo que opte por esperar a los rivales y basarlo todo en defender bien, pero tampoco apuesta por un juego de ataque como alternativa y hacer frente al contrario con el balón como argumento.

La realidad es que en el encuentro del pasado domingo, en el Martínez Valero, los mejores minutos del combinado ovetense fueron con Santi Cazorla sobre el terreno de juego. Fue entonces cuando el equipo supo lo que hacer con el balón y llegaron un par de oportunidades de gol que pudieron suponer el empate.

Hasta la entrada del capitán, la apuesta en el centro del campo era por un equipo con más músculo que talento. Sibo volvió a entrar en el once y no es un futbolista de asociación sencilla. Tampoco Ilic, que está moviéndose en tierra de nadie, sin que su concurso en el juego sea mínimamente trascendente.

La aportación del nuevo internacional ghanés solo se puede valorar a efectos defensivos, ya que con el balón tiene problemas, pero es evidente que para Paunovic está por delante de otros centrocampistas como Reina o Colombatto. El primero comenzó la temporada como titular, pero poco ha ido saliendo del equipo, mientras que el argentino, tras jugar unos minutos en Getafe, sigue pagando el peaje de no haber hecho la pretemporada con el resto de compañeros.

Elogios a Carmo

Ante la falta de producción ofensiva del conjunto ovetense, parece que el técnico ha encontrado una solución inesperada, con la incorporación al equipo del central David Carmo, que el domingo fue titular por primera vez esta temporada. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico azul no ahorró elogios para el futbolista angoleño.

Paunovic, sin ser preguntado por el central, se refirió a él al asegurar que «la gente que entró hizo un gran partido» y añadió: «Hemos ganado un gran central con David Carmo, demostró calidad y liderazgo, se vio en la acción del gol anulado», dijo el técnico.

En la misma línea, el entrenador serbio reconoció que estaban buscando «romper la espalda a su defensa, y en la primera parte nos costó». Sin embargo, en la segunda considera que lo consiguieron gracias a la aportación del defensa central en esa faceta del juego.

Ahora, tras el bautismo en el once titular del defensa cedido por el Nottingham Forest se abre la posibilidad de buscar soluciones con una defensa formada por tres centrales.

