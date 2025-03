Real Oviedo | En busca del mejor bálsamo

RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 11 de noviembre 2019, 03:50 Comenta Compartir

La situación del Real Oviedo esta temporada hace que sean más importantes los puntos que el rival, aunque enfrente esté el Sporting. Así, los azules afrontan el partido de rivalidad con la necesidad de sumar una victoria que les devuelva a la senda de la remontada que llevaban hasta hace tres jornadas, que son las que hace que los ovetenses no suman de tres en tres.

Las derrotas ante el Málaga y Huesca y el empate frente al Almería, cortaron la reacción azul y le han devuelto a la zona de descenso, de la que les podría sacar un triunfo el domingo frente al Sporting.

Lo saben los jugadores del conjunto carbayón, que ayer después de la derrota en el Alcoraz, ya pensaban en el partido del domingo. El mensaje del vestuario es claro y pasa por lograr un triunfo que para la afición es especial, pero para ellos son tres puntos para seguir tratando de escapar de la zona peligrosa de la clasificación.

Uno de los capitanes del equipo y de los más veteranos, Christian Fernández, que el sábado marcó el gol del equipo, lo tiene claro y asegura que «viene un partido importante, pero como otros tantos» y justifica sus palabras dejando claro que «sé que no es el mensaje que muchas veces se quiere dar o que la gente quiere recibir. Hay dos derbis: el que se va a jugar en la grada y otro en el campo».

En el que se vivirá en el terreno de juego, que es el que depende de ellos es en el que está centrado el defensa cántabro. «En el del campo nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hay en juego y tener la cabeza lo suficientemente fría como para que las emociones no nos gasten una mala jugada», indica Christian Fernández.

Lo que tiene claro el veterano jugador, que en las últimas jornadas ha vuelto al lateral izquierdo, es la necesidad de sumar tres puntos, «recuperar la senda de la victoria para intentar salir poco a poco de los puestos de abajo».

En ese sentido, tiene claro que los beneficios de una victoria que les saque de la zona complicada son más importantes porque «una vez que salgamos la gente se soltará y para la gente joven, con menor experiencia, es difícil gestionar. Eso nos hará ver el futuro de forma más prometedora», destacó el defensa carbayón.

Los más jóvenes también son conscientes de la importancia de un partido importante como el del domingo y por eso entienden que no hay tiempo para las lamentaciones por la derrota ante el Huesca. El centrocampista Edu Cortina, que el sábado volvió al once, es consciente de que la obligación de equipo es «levantarse». «Desde ya, porque esta semana es importante y necesitamos ganar el derbi».

Por ello, entiende que deben ser capaces de pasar página cuanto antes de lo sucedido en El Alcoraz y asegura que perder «no nos hace dudar para nada, porque venimos haciendo un buen trabajo, es fútbol sabemos que puede haber derrotas o empates». El centrocampista confía en lo que están haciendo desde la llegada de Javi Rozada: «Lo importante es que el equipo siga creyendo y trabajando. Hay que estar a tope para ganar el partido del domingo».

Lo que no oculta es que para él, como ovetense y jugador formado en la cantera azu, es un partido especial. En este sentido, reconoce que para encarar un encuentro de la dimensión que tiene el del domingo ayuda centrarse en lograr la victoria. «Puede venir bien porque es un partido distinto y es el mejor momento para volver a sumar tres puntos y ganar el derbi», explicó Edu Cortina, que sabe que para los seguidores azules no es un partido más y que puede ser muy positivo en el aspecto anímico. Edu Cortina, por ello, no piensa en otra cosa que lograr un triunfo para «regalárselo a la afición que se lo merece».