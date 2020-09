Real Oviedo El Real Oviedo apuesta por la fidelidad azul Una joven aficionada azul, con una bandera, en la grada del Tartiere en un partido de la pasada temporada. / MARIO ROJAS El club presenta una campaña de abonados en la que ofrece distintas alternativas a sus seguidores para que renueven el carné RAMÓN JULIO GARCÍA Miércoles, 9 septiembre 2020, 08:16

El Real Oviedo presentó ayer una campaña de abonados para la próxima campaña orientada a mantener la fidelidad de los mismos. Bajo el lema 'el oviedista permanece', el club ha preparado una campaña que, como puntos fundamentales, mantiene los precios de la pasada temporada y ofrece a los abonados distintas posibilidades para mantener dicha condición.

La campaña se pondrá en marcha en unos días, a través de una página web y también de forma presencial, y contempla la posibilidad de que los aficionados puedan acceder o no al estadio a lo largo de la Liga. En cualquier caso, próximamente, los abonados recibirán una carta en sus domicilios con la información de las condiciones.

El club pone a disposición de los aficionados dos modalidades de abono. Uno que llama 'base' y otro que bautiza como 'completo' para la próxima temporada, en todo caso con los mismos precios de la temporada anterior. Ambas modalidades mantendrán el número de socio y el asiento en el estadio.

Todos los abonados que hayan optado la pasada temporada por compensar los seis encuentros en los que no pudieron acceder al estadio por un descuento en el carné de la presente o hayan donado el importe al club o la fundación, seguirán siendo abonados de la modalidad 'base' y tendrán derecho a asistir a los seis primeros encuentros en los que se permita la presencia de aficionados en el Tartiere.

En esos casos pueden optar por dar al club autorización para que les carguen en su cuenta el importe de los otros partidos a los que se pueda acceder, con lo que mantendrían la condición de abonados 'base' o, bien, pagar el abono «completo», independientemente de que se pueda acceder al campo o no. En ese caso, si no se puede entrar al mismo, no se devolverá el importe. Sin embargo, los que opten por el abono 'completo' sí tendrán otros beneficios, como, por ejemplo, prioridad de acceso, en el momento en el que circunstancias sanitarias y autoridades competentes lo permitan. También recibirán una bandera edición especial conmemorativa de bienvenida, así como una camiseta de la primera o segunda equipación, siempre que el precio del abono sea igual o superior a 275 euros. También tendría el carné gratuito en la temporada 2021-22 en caso de ascenso, precio congelado de su abono para la temporada 2021-22, acceso gratis a un hipotético 'play off' y Copa del Rey, y un 20% de descuento total en tiendas oficiales.

Los abonos de la modalidad 'base' mantendrán su número de abonado y asiento, el derecho a asistir a seis encuentros de esta campaña, y 10% de descuento en tiendas oficiales.

En caso de poder acceder al estadio Carlos Tartiere a lo largo de la temporada, los abonados de la modalidad 'completo' tendrán prioridad, por el orden en que se den de alta, y luego irían los del 'base'.

Además se reduce de dos años a seis meses la categoría de 'desempleado', mientras que a la de 'jubilado' podrán optar personas menores de 65 años con incapacidad permanente.