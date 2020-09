Al Real Oviedo le faltó el gol (0-0) Jugada del Real Oviedo - Cartagena. / Pablo Lorenzana Los azules empataron ante el Cartagena en su estreno, después de fallar muchas ocasiones RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Lunes, 14 septiembre 2020, 03:35

El Real Oviedo se estrenó en la liga con un empate sin goles ante el Cartagena. Los de Ziganda merecieron la victoria, pero evidenciaron una falta de gol preocupante. Dos tiros a los postes y varios remates claros desperdiciados hacen que el equipo deje escapar dos puntos del Carlos Tartiere. El equipo estuvo ordenado, dominó y no concedió ocasiones, pero le falta pólvora.

En la alineación azul se estrenaron dos de los fichajes, el portero Femenías, que no tuvo la oportunidad de mostrarse, y el centrocampista Édgar, que estuvo correcto. Además, formó en el once inicial el canterano Javi Mier en el centro del campo. Mujica y Cedric tuvieron minutos, pero no se les vio.

0 Real Oviedo Femenías; Nieto, Grippo, Arribas, Mossa (Lucas, min.79); Viti (Sangalli, min.72), Édgar (Riki, min.87), Tejera, Borja Sánchez (Cedric, min.87), Javi Mier (Rafa Mujica, min.72) y Obeng. 0 Cartagena Marc Martínez; Delmas, Andújar, Álex Martín, David Fornies; Lozano (Cordero, min.80), Clavería, Carrasquilla (Nacho Gil, min.46), Verza (José Ángel, min.58); Simón (Elady, min.70) y Cayarga (William, min.59). ÁRbitro Iglesias Villanueva, del Comité Gallego. Mostró tarjetas amarillas a Edgar, por parte de los locales y a los visitantes Verza, Simón Moreno, Álex Martín y Andújar. incidencias Partido disputado en el NMR Carlos Tartiere, en una mañana soleada en la que se rozaron los 30º. Terreno de juego en buenas condiciones. Tejera y Verza fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

El conjunto azul tomó el mando del encuentro inicialmente, a base de una presión que le permitía tener al Cartagena encerrado en su campo. Aunque eso no se traducía en ocasiones, el balón rondaba el área visitante.

Los azules encontraron más llegada por la derecha con Nieto y Viti, que por la izquierda, donde Mossa y Borja Sánchez entraban menos en juego. Obeng estaba muy solo, ya que Javi Mier tenía más obligaciones defensivas.

Galería. PABLO LORENZANA

Así las cosas, el peligro de los ovetenses llegó fundamentalmente en las acciones a balón parado, hasta seis córners botaron los ovetenses en la primera mitad. Arribas y Borja Sánchez se encontraron con el poste en dos remates, Obeng rozó el palo en otra y Édgar cabeceó fuera cuando llegaba mejor Grippo para rematar.

El estreno de Femenías en la primera mitad no pudo ser más plácido. No tuvo nada de trabajo, ya que el Cartagena moría una y otra vez en la mitad del campo azul, gracias al buen trabajo de Tejera y Édgar en la destrucción.

En definitiva los azules cerraron una buena primera mitad en la que únicamente faltó el gol, que estuvo cerca, a poco que el acierto en el balón parado hubiera sido algo mejor.

La reanudación siguió por los mismos derroteros de la primera y tras un susto por una jugada en el área azul, en la que el árbitro consultó el VAR para no señalar nada, comenzó un rosario de ocasiones. Javi Mier cruzó demasiado un pase atrás de Nieto, que parecía fácil de marcar. Luego Javi Mier, Obeng y Viti remataron de forma consecutiva sin acertar con el gol.

El Cartagena se defendía como podía y no salía de su campo, aunque las oportunidades falladas por los azules le dieron unos minutos de alivio.

Los azules seguían insistiendo, pero los errores parecieron mermar la confianza del equipo que había visto como se desperdiciaban oportunidades de todos los colores. Ziganda quiso revitalizar el equipo dando entrada a Sangalli, por Viti y Rafa Mujica por Javi Mier, en busca de frescura por la derecha, donde Viti se había vacidado, y con un segundo punta para ayudar a Obeng.

El Cartagena pegó un arreón final en el que los azules pasaron por apuros, con varias ocasiones ante la meta de Femenías, que tampoco acabaron en gol.

En los minutos finales Ziganda metió en el campo a Cedric y Riki, por Borja Sánchez y Édgar, para buscar un último impulso, que no llegó y dejó al equipo con un punto.