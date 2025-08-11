El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Veljko Paunovic dirigirá hoy el entrenamiento del Real Oviedo en El Requexón. M. ROJAS

El Real Oviedo intensifica la búsqueda de refuerzos para la zaga, pero choca con los precios

El equipo regresa al trabajo esta tarde en El Requexón para empezar a preparar la visita al Villarreal del viernes a las 21.30 horas

Chisco García

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:46

Si hay una línea en el equipo que llega justa al inicio de la competición oficial esa es la defensa. Con la baja segura ... por sanción de David Costas, Veljko Paunovic sólo tiene dos centrales disponibles para el estreno en La Cerámica, el próximo viernes a las 21.30 horas. El club está intensificando los contactos en busca de un central, preferiblemente zurdo, para aumentar la competencia dentro de la plantilla, pero los precios que marca el mercado a 20 días de su cierre siguen siendo prohibitivos para el Real Oviedo, que no ceja en su empeño.

