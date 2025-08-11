El Real Oviedo intensifica la búsqueda de refuerzos para la zaga, pero choca con los precios

Si hay una línea en el equipo que llega justa al inicio de la competición oficial esa es la defensa. Con la baja segura ... por sanción de David Costas, Veljko Paunovic sólo tiene dos centrales disponibles para el estreno en La Cerámica, el próximo viernes a las 21.30 horas. El club está intensificando los contactos en busca de un central, preferiblemente zurdo, para aumentar la competencia dentro de la plantilla, pero los precios que marca el mercado a 20 días de su cierre siguen siendo prohibitivos para el Real Oviedo, que no ceja en su empeño.

Nobel Mendy fue una de las opciones analizadas por el Oviedo, pero se llevó un bañó de realismo. El Betis no veía con malos ojos la salida de un jugador joven que no tendrá muchos minutos con Pellegrini pero ha encontrado una opción mejor que la cesión y es que el Rayo Vallecano está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros por el 50% de su ficha. Esta operación maca la base de los precios que se mueven ahora mismo para este perfil de futbolistas y por los que sus clubes solicitan mínimos de 5 millones de traspaso. En el caso de los que pudiesen llegar cedidos, los altos salarios también condicionan un tope salarial que sigue contando con margen, pero que habrá que exprimir para encajar los cinco refuerzos que restan por llegar. Otro ejemplo de jugador que está en el mercado y que encajaría en el gusto de los azules es Mika Mármol, pero Las Palmas exige el pago de su cláusula (10 millones de euros) pese a que termina contrato el 30 de junio de 2026.

Encontrar ese central, junto a un lateral, un mediocentro, un extremo y un delantero son las otras tareas que están encima de la mesa de la dirección deportiva azul y también del presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, que está implicado de forma personal en la búsqueda de refuerzos y todo apunta a que tendrá influencia directa sobre varias de esas llegadas.

Vuelta al trabajo

Por otra parte, la plantilla pondrá esta tarde (17.00 horas) punto y final al descanso que les concedió Veljko Paunovic tras el encuentro en Madrid frente al Getafe. Los azules están citados en El Requexón para empezar a preparar la vista a Villarreal. Con la baja segura por sanción de David Costas y la de Santiago Colombatto por lesión, el técnico confía en poder recuperar a Hassan, que se retiró con molestias del partido ante el Deportivo en el Enma Cuervo. En principio, se temió por una rotura muscular, pero parece descartada y las sensaciones del extremo serán las que marquen el ritmo en su regreso al trabajo. Otra duda a despejar es saber si Ovie Ejaria tendrá ficha con el equipo y así entrar en los planes del técnico para la primera jornada liguera, aunque no habrá precipitación con la decisión sobre el centrocampista británico.