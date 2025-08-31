El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oier Luengo, en el partido disputado en Villarreal. LOF

El Real Oviedo enseña la puerta a Oier Luengo y Brandon Domingues y sigue buscando un delantero

Veljko Paunovic dejó fuera de la convocatoria al defensa y el extremo francés dejando claro que no cuenta con ellos para esta temporada

R. J. G.

OVIEDO.

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

El mercado se cerrará mañana a las 23:59 horas y el Real Oviedo tiene sobre la mesa varias operaciones, tanto de llegada, como de salida.

En el caso de las incorporaciones la prioridad es un delantero, mientras que en el capítulo de salidas los focos apuntan al defensa Oier Luengo y al extremo Brandon Domingues. Los dos jugadores se quedaron ayer fuera de la convocatoria, lo que deja claro que Veljko Paunovic no cuenta con ellos.

En el caso del francés Brandon Domingues, es la segunda ocasión consecutiva en la que no forma parte ni del baquillo. El extremo fue el primer fichaje de los azules para esta temporada, pero tras las llegadas de Ilic, que está jugando en la derecha, y Brekalo, además de la continuidad de Chaira y Hassan, se ha quedado sin sitio.

Por su parte, Oier Luengo fue titular en los dos primeros encuentros y el primero incluso lo jugó completo. Sin embargo, las incorporaciones de Bailly y David Carmo le dejan como quinto central del equipo.

El futbolista, que renovó la pasada temporada hasta junio de 2027, ya ha mostrado al club su intención de cumplir el contrato y mantenerse en el equipo. No obstante, cuenta con algunas ofertas y la entidad carbayona intentará liberar su ficha.

El club sigue rastreando el mercado en busca de un cuarto delantero, de características distintas a las de Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés. Además, no se descarta alguna incorporación de última hora si surge una oportunidad interesante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  2. 2

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  3. 3

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  6. 6 El Sporting solo sabe ganar
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Oviedo enseña la puerta a Oier Luengo y Brandon Domingues y sigue buscando un delantero

El Real Oviedo enseña la puerta a Oier Luengo y Brandon Domingues y sigue buscando un delantero