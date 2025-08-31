El Real Oviedo enseña la puerta a Oier Luengo y Brandon Domingues y sigue buscando un delantero Veljko Paunovic dejó fuera de la convocatoria al defensa y el extremo francés dejando claro que no cuenta con ellos para esta temporada

El mercado se cerrará mañana a las 23:59 horas y el Real Oviedo tiene sobre la mesa varias operaciones, tanto de llegada, como de salida.

En el caso de las incorporaciones la prioridad es un delantero, mientras que en el capítulo de salidas los focos apuntan al defensa Oier Luengo y al extremo Brandon Domingues. Los dos jugadores se quedaron ayer fuera de la convocatoria, lo que deja claro que Veljko Paunovic no cuenta con ellos.

En el caso del francés Brandon Domingues, es la segunda ocasión consecutiva en la que no forma parte ni del baquillo. El extremo fue el primer fichaje de los azules para esta temporada, pero tras las llegadas de Ilic, que está jugando en la derecha, y Brekalo, además de la continuidad de Chaira y Hassan, se ha quedado sin sitio.

Por su parte, Oier Luengo fue titular en los dos primeros encuentros y el primero incluso lo jugó completo. Sin embargo, las incorporaciones de Bailly y David Carmo le dejan como quinto central del equipo.

El futbolista, que renovó la pasada temporada hasta junio de 2027, ya ha mostrado al club su intención de cumplir el contrato y mantenerse en el equipo. No obstante, cuenta con algunas ofertas y la entidad carbayona intentará liberar su ficha.

El club sigue rastreando el mercado en busca de un cuarto delantero, de características distintas a las de Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés. Además, no se descarta alguna incorporación de última hora si surge una oportunidad interesante.