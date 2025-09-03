El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javi López, ayer en El Requexón. M. ROJAS

Javi López pasa el examen médico y ya trabaja con el Real Oviedo

Lucas se ejercita con el grupo y apunta a ser alta para Getafe, mientras que Chaira y Ejaria se quedan trabajando en el gimnasio

Chisco García

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:03

Javi López fue la principal novedad en el regreso al trabajo del Real Oviedo en El Requexón. El lateral cedido por la Real Sociedad madrugó para pasar el reconocimiento médico en la Clínica Asturias y una vez confirmado que todo estaba en orden se desplazó a El Requexón para conocer a sus nuevos compañeros. Ya los había visto jugar el pasado sábado, ya que presenció el encuentro en directo en el Carlos Tartiere, pero no fue hasta ayer cuando tuvo la ocasión de compartir vestuario con ellos. El tinerfeño llega como cedido hasta el 30 de junio de 2026 y luchará por el puesto con Rahim, que ha tenido un inicio de competición más que notable, lo que anuncia una buena competencia.

La otra buena noticia de la mañana tuvo a Lucas Ahijado como protagonista. El lateral, que se lesionó en la semana previa al inicia de la Liga, ya pudo completar la sesión al mismo ritmo que el resto del grupo y todo apunta a que estará disponible para viajar a Getafe y quedar a la espera para hacer su debut en Primera División, siendo el único jugador de la plantilla que ha hecho el recorrido desde Segunda B hasta la máxima categoría.

En el capítulo de ausencias, además de la de Hassan, tampoco estuvieron Chaira y Ejaria. El marroquí tuvo que ser sustituido ante la Real Sociedad y se confía en que pueda llegar a tiempo para unirse al grupo la semana que viene y estar disponible para visitar el Coliseum Alfonso Pérez. En el caso del británico, paró por precaución y regular sus cargas de trabajo.

