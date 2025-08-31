Javi López ya es azul El Oviedo hace oficial la cesión del lateral zurdo de la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2026

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 31 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

Javi López ya es oficialmente nuevo jugador del Oviedo. El canario, que ayer vio en directo la primera victoria del curso ante su equipo, llega cedido por la Real Sociedad y completa la línea defensiva carbayona. El próximo miércoles se unirá a sus nuevos compañeros en El Requexón y podrá aprovechar el parón de la competición para conocer mejor a su nuevo equipo.

Nacido hace 23 años en La Orotava, empezó a jugar en las categorías inferiores del Tenerife hasta que recibió la llamada del Alavés y se unió a su cantera. Debutó en Primera División en junio de 2020 y se convirtió en una pieza clave de los vitorianos en las siguientes cuatro temporadas llegando a disputar 92 partidos con los babazorros.

En 2024, la Real Sociedad apostó por su fichaje y pagó 6,5 millones al Alavés por su fichaje. Imanol Aguacil le dio confianza y jugó 38 encuentros. El cambio en el banquillo realista, con la llegada de Sergio Francisco, le cerró las puertas y jugador y club entendieron que lo mejor era su salida en forma de cesión en busca de los minutos que no iba a tener en Anoeta.

Durante el verano se le vinculó en diversas operaciones, entre ellas un posible traspaso al Betis, pero finalmente se decidió por recalar en el Oviedo. Las negociaciones entre los clubes no fueron lo sencillas que puede parecer una cesión de este estilo ya que los donostiarras querían imponer una cláusula que penalizase la falta de minutos, algo a lo que el Oviedo se negó. Al final, el jugador se pondrá a las órdenes de Paunovic y peleará con Rahim por el lateral zurdo.