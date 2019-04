Jimmy llama a la puerta en su estreno Jimmy, al término del encuentro, responde a los aplausos de la afición en el Carlos Tartiere. / R. O. Tres técnicos que le entrenaron, Hernán Pérez, Róber Robles y Luis Arturo, destacan el «potencial futbolístico» que tiene el mediocentro El canterano debutó con el primer equipo ante el Deportivo y fue uno de los más destacados RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 2 abril 2019, 01:35

El partido del pasado domingo dejó una sorpresa muy agradable para el oviedismo: el debut del centrocampista del filial del Real Oviedo Jimmy, que fue uno de los destacados del equipo y cumplió a la perfección en su estreno.

Jaime Suárez Juesas, Jimmy, (31-12-1996), mostró al término del encuentro su gran satisfacción por su puesta de largo con el primer equipo que resumió diciendo: «Trabajas toda la vida para días como este, para debutar con tu equipo. Tanto yo como muchos otros».

El centrocampista dijo tras el encuentro que la camiseta se la llevó para casa como recuerdo de un día tan especial. Además, comentó que el entrenador le dijo el sábado que iba a jugar y que eso no le quitó el sueño, aunque reconoció que despertó un poco antes de lo habitual en el hotel de concentración.

Jimmy, que está a punto de finalizar sus estudios de magisterio, comenzó a jugar al fúbol en el colegio Los Robles, de donde pasó al Centro Asturiano, en alevines. Luego estuvo en el Astur, para llegar al Real Oviedo en su segundo año de juvenil. Tras cumplir la etapa de juvenil salió cedido al Astur, para volver al filial azul, donde permanecía desde entonces.

Anquela, tras el encuentro, valoró el papel del canterano del que dijo que «no tenía ninguna duda sobre Jimmy. Como si tiene que jugar Edu Cortina». Asegura que se trata de jugadores que «tienen la cabeza amueblada, eso lo primero. Y trabajan, corren y entrenan con nosotros cada día».

Algunos de los entrenadores que le han tendido a sus órdenes en este tiempo destacaron ayer a EL COMERCIO las cualidades futbolísticas de Jimmy, pero también sus virtudes personales, tanto su comportamiento como su compromiso. «Es el perfil de jugador que cualquier estructura de fútbol profesional quisiera tener, es disciplinado, entrena bien, tiene un comportamiento ejemplar, estudia. Es de los que siempre suma», explica Rober Robles, actual responsable de metodología de la cantera del Deportivo, que le entrenó en el equipo de División de Honor del Real Oviedo.

El actual entrenador del Llanes, Luis Arturo, tuvo a Jimmy a sus órdenes en la temporada en la que entrenó al filial azul y por eso fue claro al asegurar que «no me sorprendió que Anquela lo pusiera de titular, ni su buen partido y no me extrañaría que le diera continuidad», explicó el técnico. Además, fue contundente al asegurar que se trata de un jugador que «va a acabar en el primer equipo, no tengo ninguna duda y sin tardar».

Hernán Pérez, entrenador del Langreo, que tuvo a Jimmy en el equipo de División de Honor del conjunto ovetense, también se refirió al estreno del centromcapista afirmando que «pensaba que podía jugar y hacerlo bien, pero lo hizo de forma excelente, fue de los destacados», aseveró. Cree que ahora es el momento de «darle confianza». «No se le puede exigir mantener siempre este nivel, porque fue de los destacados, pero sus condiciones son para ir creciendo cada día».

Luis Arturo, que recuperó al centrocampista tras el año de cesión en el Astur, destaca que se trata de un jugador que «técnicamente maneja las dos piernas, tiene un primer control buenísimo y maneja todas las superficies de contacto con el balón». También le elogia porque «tácticamente es muy buen jugador, da siempre buen sentido al juego porque lo ve antes que los demás».

Hernán apunta en el mismo sentido al asegurar que «le diferencia del resto que entiende muy bien el juego. Tiene inteligencia está bien colocado y busca los pases adelante». El hecho de que no tenga un gran físico hace que tenga otros recursos para resolver situaciones del juego añade Hernán.

No obstante, Rober Robles considera que tiene un buen tren inferior que le permite ganar disputas y le define como «un 'seis', con gran capacidad de dominio de la posición y desarrollar juego de inicio y ofensiva, que abarca mucho campo».

En el caso de Hernán le considera un jugador ideal para el doble pivote que, además, «es extraordinario como persona y con una madurez impropia de su edad».

Respecto a su pequeña estatura para un fútbol de tanto contacto como es la Segunda, los entrenadores que le tuvieron creen que no es un gran handicap. «Aunque se hable de que pueda tener poco físico estoy seguro que no le va a pesar la categoría, al contrario, cuanto más arriba mejor para desarrollar su fútbol», afirma Luis Arturo.

Los tres técnicos consideran que Jimmy no es el único que puede pelear por hacerse un hueco en la primera plantilla, mencionando todos ellos a Edu Cortina, que esta jornada estaba sancionado y no podía entrar en la convocatoria del primer equipo. Jimmy se convirtió el pasado domingo en el séptimo jugador con ficha del filial que participa en partidos del primer equipo. Antes lo hivieron Javi Hernández y Viti, que tienen consideración de jugadores del primer equipo y los que más minutos han tenido. Además, también entraron en algún partido Steven, Edu Cortina, Borja Sánchez y Jorge Mier.

El próximo domingo Anquela recupera a Javi Muñoz, pero sabe que puede contar con Jimmy.