Cazorla trabaja con el grupo y puede entrar en la lista para el Real Oviedo - Levante David Carmo no saltó al césped pero parece que llegará a tiempo para jugar y Ovie Ejaria ya está listo para volver a sumar con el equipo

Chisco García Oviedo Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Buenas noticias en el penúltimo entrenamiento de la semana. Santi Cazorla completó el entrenamiento con el resto de compañeros y apunta a ser alta en la lista de convocados que facilitará Veljko Paunovic este viernes para el Real Oviedo - Levante cuando concluya la última sesión preparatoria, prevista en el Carlos Tartiere a las 10.30 horas.

Cazorla llegó al campo número 5 del Requexón luciendo un vendaje en la rodilla izquierda, que dejaba bien a las claras dónde estaban los problemas que le impidieron viajar con el resto de compañeros a Valencia. El capitán oviedista fue completando todos los ejercicios junto al resto de compañeros y completó la sesión con aparente normalidad. El dolor que seguro tiene en la zona no parece que vaya a ser capaz de dejarlo fuera del choque de mañana y menos sabiendo que luego tendrá una semana para recuperarse totalmente.

El regreso de Cazorla no será el único. Ovie Ejaria sigue completando sesiones sin resentirse de sus problemas musculares y también parece seguro su regreso a la lista de convocados. El medio británico se lesionó en el encuentro ante la Real Sociedad, cuando fue titular por primera vez, y desde entonces se perdió los duelos con Getafe, Elche y Barcelona.

El único jugador que está descartado para el sábado por lesión es Nacho Vidal. El lateral tuvo una rotura muscular ante el Elche y aún estará algunas semanas fuera del equipo. David Carmo tampoco se dejó ver ayer sobre el campo de entrenamiento, pero el central portugués no debería tener problemas para estar disponible el sábado.

La semana no está siendo sencilla para Paunovic a la hora de preparar el encuentro ante el Levante. El hecho de jugar de lunes ya le dejaba en desventaja de tiempo de recuperación con respecto a su rival, pero el aplazamiento del encuentro ante el Valencia acentuó esa circunstancia hasta el punto que la sesión de hoy, previa al encuentro, será la única que el técnico serbio dirija con todos los jugadores a sus órdenes. Este jueves, una vez completados los ejercicios de calentamiento, los titulares en Mestalla se retiraron a los vestuarios, mientras que el resto trabajaban acciones de ataque y finalización sobre el césped del campo número 4. No hubo mucha carga de trabajo y Paunovic deberá gestionar las cargas de minutos para conseguir que el equipo no baje su rendimiento por la acumulación de partidos. El once titular podría presentar novedades con respecto a Mestalla. Eric Bailly, Ilyas Chaira y Salomón Rondón son candidatos a entrar en el once titular.