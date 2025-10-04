El Real Oviedo busca la confirmación

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Con la moral por las nubes tras la remontada del pasado martes ante el Valencia, el Real Oviedo afronta hoy la visita del Levante, uno de esos conjuntos que parece que serán rivales directos de los azules en la pelea por la permanencia. El ánimo, en cualquier caso, es lograr encadenar dos victorias consecutivas, con lo que el equipo se asentaría en la zona tranquila de la clasificación.

El técnico Veljko Paunovic recupera para la cita de hoy a Cazorla y Ovie Ejaria, mientras que, por contra, pierde por sanción a Ilic, además de los lesionados Lemos y Nacho Vidal. Además, se vuelve a quedar fuera de una convocatoria por decisión técnica el francés Brandon Domingues.

Tras la buena imagen ofrecida en Mestalla, no se esperan grandes cambios en el once, pero es probable que haya alguna novedad: la posible entrada de Bailly en el centro de la defensa y la presencia de Salomón Rondón en la delantera pueden ser las caras nuevas en el once para recibir al conjunto de Julián Calero. El conjunto azul solo tuvo tres días para preparar el encuentro y por eso el titular del banquillo deberá valorar el estado físico de sus futbolistas.

Con la situación vivida el pasado lunes, cuando se aplazó el encuentro ante el Valencia para el martes, el Oviedo volvió reforzado tanto por los tres puntos como por la forma de conseguirlos. Una remontada de las que suben la moral, ya que comenzó con un penalti parado por Aarón y se concretó con dos goles en dos minutos.

Más allá de la victoria, salvo el error inicial en el gol del Valencia, el equipo carbayón había ofrecido una buena imagen y en muchas fases del partido había sido superior al rival. Eso llegó después de haber firmado también una muy buena imagen ante el Barcelona, aunque se cayera finalmente por la mayor pegada de los catalanes.

Una de las claves para la mejoría de este Oviedo es que el centro del campo funcionó bien con Dendoncker, Reina y Colombatto entendiéndose a la perfección y dando consistencia a la medular.

En cuanto al posible once de esta tarde, una de las opciones que maneja el técnico es el regreso de Bailly para formar pareja con David Carmo en el centro. El central, que había debutado ante el Barcelona con una gran imagen, se cayó del once en Mestalla debido a unas molestias estomacales en la previa del encuentro. Todo apunta a que hoy volverá.

Si Bailly no regresa al once, también tiene opciones de entrar, en sustitución de Dani Calvo, el gallego David Costas, que el pasado martes volvió a tener unos minutos tras recuperarse de la lesión que arrastraba desde el encuentro ante el Getafe.

En el resto de la defensa no se esperan novedades, con Lucas y Rahim en los laterales. Ambos estuvieron a buen nivel en Mestalla y en el caso del ovetense está aprovechando la oportunidad que le brindó la lesión de Nacho Vidal.

En el centro del campo, aunque todo apunta a una apuesta por la continuidad, está abierta la posibilidad de algún cambio en las bandas. En principio, volverán a estar Hassan y Brekalo, pero también podría tener alguna opción Chaira.

No parece que Cazorla vaya a jugar en el equipo de mano, después de su lesión, pero todo apunta a que podría disponer de algunos minutos a lo largo del encuentro en función de cómo se vaya desarrollando el mismo.

Finalmente, tras su gol ante el Valencia, tiene opciones de regresar al once el delantero Salomón Rondón. Hasta ahora tanto él como Fede Viñas se están alternando en la titularidad. El pasado martes la opción fue el uruguayo, pero ahora podrían cambiarse los papeles y ser el venezolano el que salga de inicio.