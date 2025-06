Hassan, jugador del Real Oviedo: «Ojalá repetir el premio el año que viene, pero en Primera»

Chisco García Oviedo Jueves, 5 de junio 2025, 14:05 Comenta Compartir

El extremo del Real Oviedo, Hassan, ha sido elegido por la afición como el mejor futbolista de la temporada. Un reconocimiento que el jugador ha recibido con alegría y agradecimiento, destacando el papel del cuerpo técnico, sus compañeros y, sobre todo, el apoyo incondicional de la grada: «Un premio siempre es una alegría, me hace muy feliz y se lo agradezco a la afición. También a los dos cuerpos técnicos que hemos tenido esta temporada, porque me han ayudado y me han hecho crecer. Y a mis compañeros, claro, sin ellos no sería posible. Todo esto me motiva para seguir trabajando. Ojalá recibir un premio similar la temporada que viene, pero estando en Primera. Eso sería perfecto».

El futbolista quiso también tener palabras de agradecimiento para los seguidores oviedistas, clave en la gran campaña del conjunto carbayón: «Quiero dar las gracias a la afición por toda la temporada. El apoyo ha sido increíble y la gran temporada que hemos hecho también es gracias a ellos. Les pedimos que sigan igual, les necesitamos porque este objetivo lo vamos a conseguir juntos».

En lo personal, Hassan habló sobre la dolencia que sufrió recientemente en el encuentro ante el Cádiz, asegurando que está listo para el reto del playoff: «Contra el Cádiz, noté algo en el aductor derecho. Nada grave, pero por precaución y sabiendo que jugaríamos el playoff, no me la quise jugar. Cuando me rompí el aductor izquierdo contra el Cartagena noté una molestia similar, pero quise seguir y rompí. Esta vez no quise arriesgar, algo que tiene que ver con la madurez. Fue un susto y ya estoy bien para jugar el sábado en Almería».

El Oviedo afronta con ilusión y confianza el inicio del 'play off' ante el Almería: «Estamos con confianza y con muchas ganas. Llevamos una racha muy buena, pero sabemos lo que viene. El Almería tiene una de las mejores plantillas y en el playoff todo empieza de cero. Tenemos máximo respeto al rival, pero somos conscientes de lo que podemos hacer. Acabamos terceros porque nos lo hemos merecido y tenemos muchas ganas de afrontar este reto».