Real Oviedo | Rozada: «El del domingo es el partido más importante hasta ahora»

Rozada: «El del domingo es el partido más importante hasta ahora»

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, reconoció que el del domingo ante el Rayo Vallecano (16.00 horas) es el partido más importante para los carbayones hasta la fecha, y lo calificó de «vital» para pelear antes del parón el salir del descenso.

El técnico azul contextualizó la mala racha del equipo —cinco jornadas sin ganar— aludiendo a la falta de concentración que produjo la salida de Michu. Para el ovetense la marcha del director deportivo no es una excusa pero no ayudó en unas semanas en las que los jugadores no tuvieron «los niveles de concentración necesarios» para ganar a equipos como Sporting, Huesca o Las Palmas.

Tras hacer autocrítica y detectar el problema —la falta de concentración y valorar temas que no son de su competencia— tanto cuerpo técnico como el vestuario se muestran convencidos de recuperar su mejor versión este mismo fin de semana. El Rayo no es, ni mucho menos, el rival deseado para esta situación por Javi Rozada. El entrenador azul advirtió que la racha de los madrileños, que llevan también cinco jornadas sin ganar, no dice verdad porque hizo méritos en todas ellas para ganar, pero se mostró convencido de que los suyos podrán volver a ganar en el Tartiere ante los de Jémez.

Un partido «vital» ante el Rayo

«Para nosotros es un partido muy importante y son tres puntos que nos tienen que dar la sensación que tuvimos durante nuestro mejor tramo de la temporada. Ha sido una semana muy buena, los jugadores están muy concienciados, y es el partido mas importante para nosotros hasta ahora. Tenemos un partido vital, y veo a los chavales veo dolidos porque llevamos dos partidos muy malos. El equipo no tuvo entidad ni hambre y eso no puede suceder en esta categoría. Creo que el domingo se va a dar otra imagen y vamos a ganar seguro.«

«El Rayo no es el rival al que me gustaría enfrentarme ahora, viene muy tocado, de cinco partidos sin ganar, pero esa racha no dice verdad. El de Lugo es un partido de 0-4 a su favor que acaba perdiendo 1-0 y ante el Zaragoza merecía ir ganando bien. La mala racha no indica el equipo que es, esta muy bien trabajado y con una plantilla que es la de primera división prácticamente.«

La salida de Michu y la falta de concentración

«El equipo hizo un mal partido en Málaga, entraron dudas, vino el Almeria y no fuimos capaces de ganar. La salida de Michu no es disculpa pero no ayudó, porque era una persona del día a día y eso no suma. César ayuda siempre, está ahí y no hay queja porque está él, pero sí que hubo un momento de distracción, que hablamos de cosas que no nos competen. Estoy contento porque hemos hablado mucho de lo deportivo esta semana, que es lo que nos compete a nosotros, y si esta mala racha vale para darse cuenta de qué se hizo mal, bienvenido sea.«