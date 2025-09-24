El Real Oviedo vendió más entradas para el partido del Barcelona que para del Real Madrid La grada de la afición visitante registrará la presencia de unos 600 aficionados del conjunto catalán, que se corresponden con las entradas que fueron remitidas por el conjunto ovetense, al precio de 50 euros

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:16

Salvo sorpresa el estadio Carlos Tartiere registrará esta noche la mejor entrada de lo que va de temporada. Según informaron fuentes del club ya se han vendido más entradas que para el encuentro de la segunda jornada ante el Real Madrid.

En el encuentro ante el conjunto blanco, el primero de los ovetenses en Primera después de casi un cuarto de siglo, supuso la presencia en la grada de 29.758 espectadores.

En esta ocasión, la grada de la afición visitante registrará la presencia de unos 600 aficionados del conjunto catalán, que se corresponden con las entradas que fueron remitidas por el conjunto ovetense, al precio de 50 euros. Será el mismo coste de las que reciban los aficionados oviedistas para el encuentro de vuelta que ya se jugará en el Camp Nou.

Además, tras las últimas obras realizadas en el estadio en el encuentro de esta noche habrá nuevas localidades en los fondos. Se trata de plazas en las esquinas que se lograron gracias a ampliar la grada existente.

El club ha insistido a lo largo de la semana a los abonados que no iban a asistir al encuentro que podían liberar sus asientos. A cambio, tendrán un descuento en el abono de la próxima temporada de la mitad del importe en el que las venda el club.

Como viene sucediendo toda esta temporada, el club pone todas las localidades disponibles a la venta para los titulares del carnet oviedista. Al igual que para el encuentro ante el Real Madrid los precios fueron de 150 y 200 euros, en función de la grada en la que se ubiquen.