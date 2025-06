El reparto de minutos en el ascenso del Real Oviedo

Chisco García Oviedo Viernes, 27 de junio 2025, 19:27 Comenta Compartir

Cuando un equipo persigue un objetivo tan ambicioso como es el ascenso de Segunda División a Primera División es necesario contar con una plantilla extensa y capaz de rendir a su mejor nivel en cualquier circunstancia. Cuando el Real Oviedo cayó en la final del 'play off' de la pasada temporada ante el Espanyol después de dos intensos encuentros fueron muchas las voces que pidieron continuidad para un bloque que había sido capaz de lograr la mejor clasificación de los azules desde el regreso al fútbol profesional en 2015.

No le pareció suficiente al Grupo Pachuca el nivel del plantel que había logrado ilusionar con su trayectoria. No es extraño que acometiera un total de 13 incorporaciones, entre el mercado de verano y el de invierno para terminar alcanzando la gloria del ascenso.

Entre Javi Calleja y Veljko Paunovic utilizaron treinta jugadores y de ellos 16 superaron los 1.000 minutos, pero sólo tres rompieron la barrera de los 3.000, para aportar la solidez que dio el premio final.

Aarón solo se perdió un partido en todo el curso, mientras que Dani Calvo fue el más usado como jugador de campo

Como suele ser habitual en este tipo de estadísticas, el portero titular suele encabezar el ranking. Aarón Escandell aterrizó en Oviedo envuelto en las dudas por su rendimiento en las temporadas anteriores. A eso había que unir la alargada sombra de Leo Román, que había ofrecido un nivel altísimo durante su paso por la capital del Principado, siendo uno de los grandes referentes en la temporada anterior, cuando el equipo se quedó a las puertas del ascenso.

Sin embargo, el valenciano no tardó en demostrar que su incorporación estaba bien estudiada por el club ovetense. No era sencillo, venía de años de poco protagonismo y su mejor experiencia en la categoría databa de su paso por Cartagena, precisamente con Luis Carrión en el banquillo. Su partido en Castellón, en la segunda jornada de Liga, despejó dudas y el resto del curso se convirtió en una pieza clave con paradas determinantes y en los choques de las eliminatorias de ascenso volvió a ser determinante. Jugó 3.690 minutos en la Liga, a los que hay que sumar los 390 del 'play off', para un total de 4.080. Prueba de la regularidad que mostró durante el curso es que solo se perdió, incluyendo los cuatro partidos de las eliminatorias por el ascenso, el encuentro de Zaragoza, donde el protagonismo fue para Braat, que ya anunció su adiós al Real Oviedo.

Dani Calvo encarna la regularidad desde su llegada al Oviedo. El central oscense es uno de esos jugadores que elevan la rentabilidad de su sueldo por los minutos jugados. En la temporada regular únicamente se perdió un partido por sanción, consecuencia de la acumulación de amonestaciones, y 21 minutos en el duelo con el Levante por culpa de una conmoción que obligó a sustituirle. Acabó siendo el segundo más usado con 3.669 minutos en Liga y tras los duelos con Almería y Mirandés acabó en 4.059. El capitán volvió a ser un pilar fundamental en la regularidad de la zaga y de eso se benefició el equipo, que ofreció un rendimiento defensivo muy alto hasta conseguir el objetivo. Dani Calvo ha sido importante tanto dentro como fuera del campo, ya que su ascendencia en el vestuario es total como el capitán de la nave, responsabilidad que compartió con Santi Cazorla.

Santiago Colombatto, por su parte, tuvo un inicio de curso complicado, incluso con dudas sobre su continuidad en el equipo. No las tenía todas consigo el argentino que barajó opciones en otros lugares ya que su intención era jugar en la máxima categoría. Todo quedó despejado y después de superar los problemas físicos con los que había terminado el curso anterior se convirtió en pieza clave para ser el tercero en minutos de Liga con 3.253, a los que se suman 349 en el 'play off' y 64 en la Copa para un total de 3.666 minutos.

Por encima de los 2.000 en Liga se ubicaron Alemao, David Costas, Sibo, Chaira, Hassan y Luengo y el brasileño llegó a los 3.000 con lo aportado en las eliminatorias finales. Todos ellos han formado la columna vertebral del equipo, primero con Javi Calleja en la dirección y más tarde con Paunovic.. Santi Cazorla fue el primero en quedarse por debajo de los 2.000 minutos ligueros pero se fue hasta los 1.914, que se elevaron a 2.113, con los 199 del 'play off'. Estos registros superan con creces los 1.057 minutos acumulados en la 2023-24 y hablan a las claras de su peso en el equipo.

Un caso especial es el de Nacho Vidal. El lateral llegó en el mercado de invierno, pero tuvo tiempo de sumar 1.600 minutos en Liga lo que le convirtió en el duodécimo con más participación del equipo. La cara opuesta fue Sebas Moyano. El cordobés cerró la pasada campaña con 3.185 minutos y habiendo jugado los cuatro partidos por el ascenso y este año se quedó en 1.327 y no jugó nada en el 'play off'.

