«Sabemos que es un partido especial» El centrocampista catalán desea dar una alegría a la afición carbayona «por los tres puntos y también por tratarse del eterno rival». Sergio Tejera, tras cumplir su sanción, volverá al once titular ante el Sporting

R. J. G. OVIEDO. Viernes, 15 de noviembre 2019, 02:31

El centrocampista Sergio Tejera volverá al equipo para el encuentro del domingo, tras cumplir un encuentro de sanción, y lo hace completamente consciente del partido del que se trata, ya que aseguró que «el año pasado ya entendí lo que era el derbi asturiano y estoy con muchas ganas de jugarlo».

El centrocampista explicó que la semana es especial: «Se nota que el partido es distinto, todos vivimos esa atmósfera de derbi durante la semana». En este sentido, asegura que ahora se lo que están haciendo los más veteranos es explicar a los nuevos «lo que significa».

Tejera cree que el derbi asturiano trasciende fuera y tiene claro que «está considerado como uno de los importantes y comparable al andaluz, por ejemplo. Son sentimientos fuertes y se vive de manera intensa en la región», afirma.

Será su segundo partido de rivalidad y Tejera recuerda que «el año pasado el recibimiento fue de lo que más me sorprendió, el cariño que nos demostró la afición». «El campo fue una fiesta», rememora, «esperamos estar a la altura en el césped, como ya pasó el año pasado y poder regalarles una victoria». No se olvida de la sensación de ganar en el Tartiere, con el campo lleno, «fue algo espectacular, me quedé con esa espina de haber sacado algo más en el partido de Gijón».

En cuanto a la ausencia de Manu García en el Sporting dijo que en el conjunto gijones hay «jugadores de sobra para suplir la baja de Manu, a pesar de que es un jugador de muchísima calidad. Tiene un gran equipo y van a venir con todas las garantías de poder jugar bien».

Además, no quiso entrar demasiado en la ausencia de los seguidores rojiblancos «no nos influye que no venga su afición, los nuestros estarán y meteremos a unas 20.000 personas».