'Les Sacaveres' recuerda la historia del Real Oviedo con Joluvi

El centro comercial Los Prados acoge desde el pasado lunes una exposición en la que se repasa la relación entre el Real Oviedo y ... la firma deportiva asturiana Joluvi, que fue proveedor oficial del club azul a mediados de los años 90, en el ocaso de la mejor época de la entidad en la máxima categoría. La muestra es una iniciativa de la Asociación Oviedista Les Sacaveres y se puede visitar de 17.00 a 21.00, hasta el próximo sábado y la entrada es libre.

Nada de esto se podría entender sin la figura del empresario avilesino José Luis Vigil, responsable de fundar la marca de ropa deportiva hace más de 30 años en Avilés. En la temporada 1994-95, con el club en la máxima categoría llegó el primer acuerdo entre las partes y con él los diseños personalizados para el club azul y algunos de modelos rompedores que siguen teniendo un espacio en la memoria de los aficionados.

Joluvi fue la primera marca vinculada al Oviedo que apostó por el negro en la segunda equipación y también fue el encargado de diseñar una edición especial para la Copa del Rey que recientemente fue sacada al mercado como réplica por parte del club azul. De ellos nacieron otras elásticas míticas como la verde de rayas horizontales o una blanca con detalles en verde en la parte superior y que bien sirvió de base a una camiseta utilizada recientemente por el equipo.

Uno de los detalles más valorados por el oviedismo fue el gesto que tuvo Joluvi con el club cuando vivía los peores momentos deportivos e institucionales de su historia en la campaña 2003-04 y la forma decidió volver a convertirse en el proveedor oficial de la ropa de un equipo que apenas encontraba apoyos en aquellos momentos.

La Asociación Oviedista Les Sacaveres es una entidad sin ánimo de lucro que nació para «preservar y poner en valor la historia del Real Oviedo y sus símbolos». Entre los fundadores de la asociación están los historiadores oviedistas Marcos García, 'Basiliscus', y José Ángel Mangas y figuras destacadas como el expresidente azul Manuel Lafuente.