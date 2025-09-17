El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una muestra de la camisetas que lució el conjunto oventense durante la vinculación con Joluvi. E. C.

'Les Sacaveres' recuerda la historia del Real Oviedo con Joluvi

Los Prados acoge una exposición de las camisetas diseñadas por la firma avilesina para el Oviedo en los noventa

Chisco García

Oviedo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:55

El centro comercial Los Prados acoge desde el pasado lunes una exposición en la que se repasa la relación entre el Real Oviedo y ... la firma deportiva asturiana Joluvi, que fue proveedor oficial del club azul a mediados de los años 90, en el ocaso de la mejor época de la entidad en la máxima categoría. La muestra es una iniciativa de la Asociación Oviedista Les Sacaveres y se puede visitar de 17.00 a 21.00, hasta el próximo sábado y la entrada es libre.

