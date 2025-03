La salida de Michu también afectó al rendimiento

Sábado, 30 de noviembre 2019, 02:56 Comenta Compartir

La mala racha del equipo es debida a un cúmulo de circunstancias a juicio de Rozada. Entre ellas, apuntó a la salida de Michu del club. «No ayudó nada. Una persona que está en el día a día salga del vestuario no ayuda», dijo. No obstante, el técnico destacó que ahora «César nos ayuda todos los días y está ahí con los jugadores, por si pasa algo. No puede haber queja porque está él». Además, reconoció que lo que pasa en los despachos generó «algún momento de distracción». «Empezamos a hablar más de temas que no nos competen que de los partidos», señaló el entrenador.