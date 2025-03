Las salidas en el mercado invernal serán la primera tarea del director deportivo

R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 03:29 Comenta Compartir

El nuevo director deportivo del conjunto azul tendrá que ponerse manos a la obra nada más llegar ya que el mercado de invierno está a las puertas y la intención del club es acudir a él para reforzar el equipo en dos o tres posiciones.

Sin embargo, su primera tarea no será la de las llegadas ya que para que estas se produzcan es necesario antes que haya salidas del equipo para que se aligere la plantilla de jugadores que no cuentan para Javi Rozada y, sobre todo, para rebajar el tope salarial del club, que en la actualidad está agotado y no da margen para nuevas incorporaciones de jugadores.

Hay casos que están claros, como el de Diegui Johannesson, al que el Oviedo ya buscó una salida en verano, aunque finalmente se quedó en la plantilla. Ahora, apartado de las convocatorias desde hace unas jornadas, es uno de los más firmes candidatos a buscar nuevo destino.

También hay otros nombres, como los de Omar Ramos y Joselu, a los que el club podría buscar una salida en el mercado de invierno debido a su poca participación y que además tienen fichas importantes que permitirían rebajar el tope salarial y abordar contrataciones.

En cuanto a los refuerzos que se buscan, la prioridad es un mediocentro de carácter defensivo que pueda hacer pareja con Tejera. El medio del Alavés Dani Torres es uno de los jugadores con el que el club ya negoció en verano y sigue abierta la posibilidad de que sea el elegido, pero su elevada ficha y la repercusión de la misma en el tope salarial son dos impedimentos.

Además, la portería, la defensa y la delantera podrían ser otras de las zonas a reforzar en el mercado de invierno, pero siempre en función de la economía del club.