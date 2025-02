Sangalli, recuperado para volver

R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 6 de noviembre 2019, 03:23 Comenta Compartir

El susto de la Rosaleda fue grande cuando Sangalli tuvo que abandonar el terreno de juego debido a un fuerte dolor en el pecho. Ahora ya está recuperado y en condiciones de volver: «Estoy bien». «Después de todas las pruebas realizadas estoy más tranquilo y con ganas de aportar», afirmó antes de precisar que en los entrenamientos de esta semana no ha tenido molestias. «Si todo va normal y el míster lo considera, estoy disponible».

El donostiarra explicó lo vivido en el partido ante el Málaga. «Sentí una especie de pinchazo que no me dejaba respirar y me agobié», subrayó, si bien precisó que en el descanso del partido ya estaba recuperado. En su caso la preocupación fue mayor para su entorno por los antecedentes familiares. «Al final tienes a la familia fuera de casa viendo el partido y estuvieron algo más asustados, y más con el precedente de mi hermano (sufrió un ictus hace un año)».

Ahora, una vez confirmada su recuperación, el jugador solo piensa en volver a los terrenos de juego «cuando supe que no tenía nada pues ya solo pensaba en jugar».

Además, está especialmente agradecido por las muestras de cariño que recibió estos días. «Mucha gente me escribió preocupada, tengo que agradecer las muestras de cariño de la afición».

Su reto ahora es recuperar la confianza del entrenador y por eso se entrena para tratar de volver a estar en el equipo ante el Huesca. Acerca del partido ante el Almería, que presenció desde la grada, valora especialmente que «dejamos la portería a cero por segunda vez en la temporada. El equipo casi no concedió ocasiones y quizá nos faltó apretar al final», pero tiene claro que «en el computo global, el equipo mereció más de un empate ante el Almería».

La competencia para volver es alta como se demostró ante el cuadro andaluz en el choque del pasado fin de semana. «Jugó gente que llevaba tiempo sin hacerlo y por eso hay que darle más valor al partido», apostilló.

Sangalli ya piensa en el partido del próximo sábado ante el Huesca. «Tienen un presupuesto grande y buenos jugadores, pero el equipo está dando una buena imagen fuera de casa. Podemos sacar un buen resultado». Además, destaca del conjunto oscense que «encajan poco pero nosotros metemos goles, intentaremos hacer nuestro juego. Venimos trabajando bien y creo que podemos sacar los tres puntos».