Una semana para recomponer al Real Oviedo ante las bajas El Oviedo perderá para el partido ante el Elche al delantero Fede Viñas por sanción y está pendiente de la evolución de la lesión de David Costas

El encuentro del sábado ha dejado secuelas en el Real Oviedo, que deberá recomponerse para el encuentro del próximo domingo ante el Elche. Será baja segura el delantero Fede Viñas por la expulsión que sufrió con roja directa. Además, todo apunta a que el técnico Paunovic no podrá contar con el defensa central David Costas, ya que se tuvo que retirar en el tramo final del encuentro debido a un problema muscular.

El que sí parece que estará disponible es el lateral derecho Nacho Vidal, aunque deberá entrenar durante la semana con precaución debido al golpe del sábado. Sin embargo, el parte médico del club invita al optimismo sobre su concurso.

El caso que más preocupante es el del central David Costas, que se echó la mano a la parte posterior de la pierna y pidió el cambio. Está previsto que hoy sea sometido a pruebas médicas para tratar de conocer el alcance de la dolencia. En cualquier caso, aunque solo sea por precaución, todo apunta a que descansará esta semana.

La ausencia del central gallego dará la oportunidad a David Carmo de ser titular por primera vez en la temporada. El defensa salió al campo en Getafe en los minutos finales, cuando se produjo la lesión de David Costas. La otra alternativa sería Bailly, pero parece menos probable.

La presencia de David Carmo en el once implicará un cambio en la posición de Dani Calvo, ya que el oscense viene jugando en las ultimas temporadas en la parte izquierda del centro de la defensa. Ahora, con el internacional angoleño en la plantilla, que es el único zurdo de los cinco centrales, todo apunta a que Calvo estará en la derecha.

Otra de las consecuencias de la posible ausencia de David Costas podría ser la vuelta a la convocatoria de Oier Luengo, que se cayó de la última por decisión técnica.

En la alineación del pasado sábado hubo cambios debido a que muchos de los internacionales apenas tuvieron tiempo para entrenar con el grupo en las dos últimas semanas. Fueron los casos de los delanteros Fede Viñas y Salomón Rondón. El primero se perderá el encuentro ante el Elche por la expulsión, mientras que el segundo peleará por estar en el once con Álex Forés, que se estrenó ante el Getafe.

Otros jugadores con opciones de regresar al once son Rahim y Sibo, mientras que también Colombatto, tras tener sus primeros minutos, tiene algunas posibilidades.

La plantilla descansó ayer, entrenará hoy, y volverá a tener libre el día de mañana.

