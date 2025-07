El sentimiento azul del Real Oviedo que obliga a volver

Chisco García Oviedo Viernes, 11 de julio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Renunciar a contratos suculentos o a jugar en categorías superiores sólo está al alcance de algunos románticos del fútbol. El Real Oviedo tiene la suerte de contar con varios exponentes de esa forma de entender la vida. Santi Cazorla es el ejemplo que está en boca de todo el mundo en los últimos tiempos, pero antes que él regresaron al club azul otros nombres míticos que pusieron su grano de arena para que el equipo pueda jugar la próxima temporada en Primera División. Esteban abrió el camino del regreso al fútbol profesional y Saúl Berjón y Michu fueron los siguientes.

Esteban renunció a un contrato en Primera, con el Almería, para jugar en el Oviedo en Segunda B. «Los que tuvimos la suerte de ser aficionados, primero jugadores, luego, hace que crees un sentimiento de pertenencia más típico del Athletic que de otros sitios», reflexiona el meta avilesino, que entiende que eso «te hace sentirte muy partícipe de del club». «No eres un jugador más, te sientes muy querido, muy exigido y por eso te pica el gusanillo de querer volver», hace hincapié.

Cuando se le pide que explique la motivación para volver, Esteban tiene una cosa clara: «En mi caso particular, y creo que cada caso es distinto, por cierto, sentí el deseo por la necesidad que tenía el equipo. Creí que el Oviedo necesitaba algo que le reviviese. Fueron muchos años de decepciones y yo creía que era más útil en el Oviedo que en el Almería o que me necesita más el Oviedo».

Asumió un riesgo alto porque el club de 2014 no se parecía nada al actual. «Volví con mucha ilusión, pero también había muchísimas carencias de gestión, alejado de muchos focos mediáticos, sin ningún tipo de ayuda», afirma el exportero. «Fue una vuelta súper ilusionante, pero también el día a día te das cuenta de que era muy exigente», añade.

Cuando Esteban analiza la continuidad de Cazorla para poder jugar en Primera con la elástica azul, destaca la actitud de la entidad. «Me gustaría valorar el trato que están teniendo hacia Cazorla desde el club. Hay que cuidar la historia y además es un llamamiento al resto de entidades que van a hablar del Oviedo muy bien por cuidar a un emblema como Cazorla», dice el exazul.

Un par de años después de Esteban, Saúl Berjón dejó el Pumas mexicano para jugar en Segunda con los azules. «La decisión de regresar es fácil porque vuelves a casa», sentencia el ovetense. En su caso tiene ciertas similitudes con Cazorla porque vivió de cerca el 2003: «Somos los mismos que en su día tuvimos que bajar a entrenar y ducharnos con agua fría, eso es lo que marca. Esa vuelta es poder venir a ayudar a tu equipo y es una maravilla». En todos los casos hay un denominador común. «Resumiendo, todos volvemos por oviedismo, había otros que decidieron cambiarse al Sporting, otros no lo hicimos y nunca lo haríamos. Eso es lo que marca un poco la vuelta a casa», afirma.

Una vez en casa, las sensaciones son inmejorables. «Si tú generas ilusión, no te imaginas la que te genera la afición a ti, que hablen así de ti, que te esperen con tanto entusiasmo». Berjón también traía en la mochila un deseo. «Todos los que vinimos lo hicimos con la intención de intentar ascender, no se consiguió hasta ahora, que bendita la hora. Fue una pena no haberlo conseguido antes, pero bueno, mira, lo más importante es que consiguió», dice el exfutbolista.

El significado de la continuidad de Cazorla es muy grande a ojos de Berjón. «Para el Oviedo es una maravilla. Es una suerte tener un jugador de su calidad, que hay muy pocos y encima con ese sentimiento oviedista que tiene, con el carisma que tiene, es una fortuna que esté aquí».

Detrás de ellos también estuvo el caso de Michu, otro que renunció a muchas cosas en su carrera por defender el sentimiento oviedista que tiene. Su caso fue más especial por el hecho de arrastrar una lesión que terminó por retirarle del fútbol, pero también puso su grano de arena para que el Oviedo juegue la próxima campaña en la elite. «Volví por el agradecimiento que le tengo al club, que me formó como futbolista y como persona. Tener a Cazorla es el mejor embajador y futbolista que el Oviedo puede tener».

