Seoane deja el Real Oviedo y es un jugador libre

Uno de los asuntos más candentes en la pretemporada del Real Oviedo era la situación de Jaime Seoane. El madrileño tenía contrato con el grupo Pachuca y estaba a la espera de conocer cuál sería su destino. El centrocampista no entraba en los planes de Veljko Paunovic, pero tampoco estaba dispuesto a marcharse a México para seguir con su carrera. Hoy, recindió su contrato con el grupo azteca, y ahora es libre para firmar en el equipo que desee.

El fichaje de Seoane por Oviedo se convirtió en una de las apuestas más claras de Pachuca por reforzar al conjunto azul. Jesus Martinez fue el encargado de llegar a un acuerdo con el Getafe para hacerse con los servicios del jugador y posteriormente cederlo al equipo carbayón. El acuerdo de cesión contemplaba dos temporadas que llegaron a su final el pasado 30 de junio.

Fue en ese momento cuando el Oviedo le comunicó al futbolista que no contaba con él para esta campaña, y se le abrió la posibilidad de jugar en México con los colores de los Tuzos. La opción de marcharse al país azteca no estaba en los panes de Seoane, que rechazó la posibilidad y decidió volver a Oviedo para tratarse de una pubalgia que le había afectado en la recta final de la pasada campaña y allí esperar la solución de su futuro.

Sin contrato con el Oviedo y rechazada la posibilidad de Juárez en México, la única salida era la rescisión de contrato, algo que se dió esta misma mañana y ahora se van es libre de firmar por cualquier equipo, incluso después de que se cierre el plazo de fichajes, ya que los agentes libres pueden incorporarse a cualquier conjunto que tengan fichas disponibles y margen en el tope salarial.

