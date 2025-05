Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Tenemos que cumplir con lo nuestro»

Chisco García Oviedo Viernes, 23 de mayo 2025, 13:57 Comenta Compartir

«Veo al grupo muy metido, sabemos la importancia de este partido. Queremos controlar lo que podemos controlar, lo que es nuestra responsabilidad. Cualquier cosa puede pasar esta semana, no podemos lamentarnos. El club ha conseguido un vuelo chárter y eso es una muestra de que todos estamos comprometidos, no queremos especular más allá. Quedan dos partidos, hay posibilidades y tenemos que cumplir con lo nuestro». El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, volvió a insistir en la necesidad de pensar únicamente en lo que está en sus manos y eso es el partido del domingo en Tenerife.

Desde su llegada al banquillo azul, Paunovic acumula éxitos: «Tengo un grupo fantástico que entendió desde el primer momento lo que nos jugábamos. Se han subido al tren de la fe y la esperanza y ahora que estamos en el desenlace todo el mudo entiende la importancia de este partido. Si ganamos el domingo, tendremos opciones en la última jornada y jugando en casa. Estaremos al máximo de nuestras capacidades».

Mientras algunos de sus jugadores no quieren saber nada de lo que pase en otros partidos, Paunovic cree que es necesario saber lo que sucede en cada momento: «Vamos a estar pendientes de lo que pasa en otros campos, porque estratégicamente es crucial saber si tenemos opciones o no. Pienso que tenemos que cumplir con lo nuestro. Ganando este partido, en la última jornada tendremos opciones. Confío en que las cosas se van a dar, pero para que se den tenemos que cumplir».

El técnico serbio vivió una de sus mejores temporadas en España con la camiseta del Tenerife y por eso el duelo tendrá coas especiales aunque hayan pasado 22 años desde entonces: «Pasé allí un año maravilloso y me trataron muy bien. Tengo amigos y muy buenos recuerdos, no he ido desde 2003 y para mí es un partido especial. Me acuerdo de que en mi último partido me sacaron de una forma espectacular, inolvidable». El ambiente en la grada será de queja contra el colectivo arbitral: «No me meto en las protestas de la gente por los arbitrajes, nosotros respetamos a los árbitros y a su trabajo. Es un tema complicado. Cada uno tiene que estar enfocado en lo suyo». Además, advierte algunos riesgos: «He jugado en la isla y cuando vas desde la península hay unos momentos de adaptación que no son fáciles. Sabiendo eso, buscaremos estar enchufados desde el primer momento».

Aunque el Tenerife esté descendido, el equipo nunca ha perdido la cara a los partidos y es un rival duro en su campo: «En los últimos ocho partidos que ha jugado en casa, el Tenerife solo perdió uno. Es un equipo que, a pesar de sus circunstancias, está muy bien trabajado y está unido. No será un partido fácil, para nada. Tendremos que estar al máximo de nuestras capacidades porque, como bien dijo Sibo, hay que jugar como si fuese el partido de nuestras vidas».

Por último, el preparador oviedista confirmó la lesión de Viñas: «El diagnóstico es que tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla. Estará de baja para estos dos partidos seguros y luego veremos. En principio, el periodo de baja es entre 6-8 semanas. Es una baja importante».