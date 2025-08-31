Una venganza esperada durante más de 24 años El Oviedo suma su primer triunfo del curso ante la Real Soceidad que estuvo implicada en su descenso a Segunda en la campaña 2000-01

Habían pasado 24 años desde el descenso del Oviedo, pero muchos tenían clavada una espina con la Real Sociedad y en la tarde noche de ayer se la sacaron. Festejar los tres primeros puntos del curso y hacerlo contra uno de los implicados en el descenso fue el colofón perfecto de un día para el recuerdo y el esteno de ganar en Primera para una generacion.

Desde primera hora de la mañana se dejaron sentir los seguidores donostiarras por la capital. Fueron bastantes más de los 700 que habían conseguido entradas de las enviadas por el club azul. Por otras zonas del campo se pudieron ver camisetas blanquiazules y la mejor noticia fue que no hubo ningún incidente importante y eso que muchos de los veteranos de la afición local no olvidaron todavía lo sucedido en la campaña 2000-01. Aquel año en el que el Oviedo bajó a Segunda por sus propios errores y también por los favores cruzados entre los equipos vascos.

Aquella historia arrancó con un triunfo donostiarra en san Mamés por 1-3, a te un Athletic que no tenía nada en juego y certificó la salvación de su vecino. La historia se repitió una semana después, pero con protagonistas diferentes. Esta vez, Anoeta fue testigo de un cómodo triunfo de Osasuna por 0-1, con un gol de Iván Rosado. Eso se unió al empate azul en la penúltima jornada contra el Real Madrid y la derrota ante un Mallorca 'extramotivado' por todos los implicados en la lucha por la permanencia y aquel 4-2 condenó a los carbayones a un túnel del que le costó 24 años salir.

La afición azul parece, al menos por ahora, dispuesta a convertir en una fiesta cada encuentro. La ciudad ya se había habituado en los últimos años a vivir en azul cada jornada de fútbol en el Carlos Tartiere, pero la caja de resonancia de la Primera División multiplica todo.

Lo que sí dejó el encuentro fue un dato para la historia. El gol de Leander Dendoncker, a pase de Hassan fue el primero festejado por la afición azul en la máxima categoría 8.840 días después de que Iván Ania batiese la portería de Miki en Son Moix, aquel 17 de junio de 2001, en la tarde que el Oviedo decía adiós a la máxima categoría.

