Vidal: «Invito a la gente a bajar un poco el nivel de nerviosismo que hay»

Chisco García Oviedo Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Cuando los decibelios alrededor de un equipo suben tanto como lo han hecho en el Oviedo en los últimos días, siempre es necesario un mensaje sosegado que ayude a apaciguar los ánimos y devolver las aguas a su cauce. Nacho Vidal lleva poco tiempo en la capital del Principado pero se ha ganado galones para ser una voz autorizada dentro de la caseta. El pasado viernes terminó luciendo el brazalete de capitán sobre el césped y luego ejerció como tal ante los medios. «Invito a la gente a que pueda bajar un poco ese nivel de nerviosismo porque es cierto que el club venía de muchos años sin estar en Primera División y creo que hay que disfrutar un poco más», reflexionó apuntando al centro de la diana de una afición que parece estar perdiendo la paciencia mucho antes de de lo que cabía esperar.

El cambio en el banquillo no ha sido visto como una buena medida por la inmensa mayoría del oviedismo. Unos critican las formas y otros la elección del sucesor, pero sea como sea el ambiente en el Tartiere va camino de recordar las peores épocas recientes. Nacho Vidal quiso romper una lanza a favor de Luis Carrión: «Tiene mucha energía, tiene una idea de juego muy clara, que ya la hemos podido ver a pesar de tener pocos días para trabajar en ello, estamos en buenas manos y creo que vamos a mejorar sobre ese estilo».

Las críticas escuchadas desde la grada son respetadas por el grupo y también por el valenciano: «Puedo entender que dentro de los 25.000 que había y seguramente los otros tantos mil que hay detrás de las pantallas viviendo los partidos que cada uno tenga su opinión, con respecto a mí como jugador, con respecto a Luis como entrenador, con respecto a quien sea». Una vez asumido eso, también quiso romper una lanza a favor de las decisiones profesionales de cualquier persona: «Creo que hay que ser un poco empático con todo el mundo, todos tenemos nuestras ambiciones, todo el mundo tiene sus objetivos todo el mundo tiene sus motivos, seguramente personales, familiares para tomar una decisión u otra y hay que tener un poco más de respeto». Estos consejos deben ayudar a que las situación: «No se nos tiene que ir de las manos, él ha venido aquí con muchas ganas de hacer bien su trabajo, así nos lo ha transmitido desde el minuto uno y ya está». Vidal cerró esta parte de su discurso con un mensaje muy claro: «Todos los que estamos ahí dentro queremos hacer lo mejor posible nuestro trabajo, queremos que este club se mantenga en Primera División y creo que no vale de nada ponerse en contra de alguien porque creo que resta en lugar de sumar».

«Los objetivos están claros desde que subimos el año pasado, no hace falta que nos lo diga nadie»

No sólo se trata de analizar situaciones extradeportivas y Nacho Vidal puso el acento en aspectos que deben ser mejorados de forma inmediata: «Hay que mejorar el rendimiento en las áreas, nos han hecho dos goles, el día de Levante nos hicieron dos goles, cuando pasa eso tienes que hacer tres para sacar tres puntos y en Primera División hacer tres goles es difícil». La mejora defensiva es una obligación y al ofensiva también: «Dejar la portería a cero te acerca un poco a la victoria y en los metros finales tomar mejores decisiones o finalizar mejor, no sé cuál es el secreto pero lo que sí sé y de lo que estoy convencido es que vamos a trabajar como bestias para darle la vuelta a eso y para ser más eficientes tanto en nuestra área como en el área rival».

Las aspiraciones marcadas por Jesús Martínez tampoco ayudaron y el lateral quiere entenderlo: «Los objetivos están claros desde que subimos el año pasado, no hace falta que nos lo diga nadie, lo primero es la permanencia y en cuanto se consiga ya pensaremos en otra cosaۚ». Su experiencia le ayuda: «Las cosas se consiguen teniendo los pies en el suelo».