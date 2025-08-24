Las cariñosas palabras de Xabi Alonso a Santi Cazorla antes del Oviedo - Madrid: «Tengo un recuerdo espectacular de él»

R. J. G. Oviedo Domingo, 24 de agosto 2025, 13:16 Comenta Compartir

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, es consciente de la importancia que el encuentro de esta noche tiene para los ovetenses. El técnico tolosarra afirmó que «para el Real Oviedo y su gente es un partido especial». Entiende que es así por dos razones: «Primero, porque la Primera División regresa al Tartiere después de tantos años, y me alegro por ello. Y también porque el primer partido de Liga allí vamos nosotros».

No obstante, el nuevo entrenador del conjunto madrileño quiere dar valor a lo que significa para ellos y por eso insistió en que para el club blanco «es muy importante seguir creciendo y coger buenas sensaciones fuera de casa». «Queremos ser competitivos y marcar una línea de buen juego», ha dicho.

Por lo que respecta al encuentro de esta noche, Xabi Alonso se refirió al capitán del Real Oviedo, su amigo Santi Cazorla. «No he hablado con Santi estos días porque he estado centrado en nosotros y en el trabajo, pero claro que hablaré con él cuando me lo encuentre», reconoció el técnico.

«De Santi Cazorla tengo un recuerdo espectacular», destacó Xabi Alonso. «No solo como futbolista, también como compañero. Nos conocimos en la Eurocopa de 2008 e hicimos un gran vestuario. Dice mucho de él lo respetado que es y el cariño que se le tiene», señaló.

Además, también quiso referirse a las condiciones futbolísticas de Cazorla. «Es un jugador excepcional, recuerdo muy bien la primera impresión que tuve y era espectacular» y añadió que está «muy contento por él, por haber vuelto a su casa y ser un referente en Oviedo».

Por lo que respecta a su equipo, el entrenador madrileño dijo que está «contento con la plantilla, pero hay que estar siempre preparados». «No sé lo que va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla», apostilló.

En esa misma línea, el técnico dejó claro que para él «la temporada, y casi mi etapa, ha empezado ahora». «En el Mundial de Clubes la plantilla fue diferente», advirtió e hizo hincapié en que «sólo llevamos un partido». «Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente, junto a mi gente», añadió.

Finalmente, se refirió a la situación de Rodrygo y comentó que «todos los jugadores son importantes y cuento con todos ellos. Todos pueden ser importantes». Del mismo modo, dijo que «le veo bien». «Llevamos poco tiempo, eso sí. Todos estamos empezando y estamos con muchas ganas», sentenció antes de reconocer que «viniendo de donde venimos este año es muy importante y estamos con ganas de hacer un buen año».