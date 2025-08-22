El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hassan, en un partido del Real Oviedo. LOF

Real Oviedo - Real Madrid: horario y dónde ver el partido en directo en televisión y 'online'

El Real Oviedo y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Estadio Carlos Tartiere, un partido de la jornada 2 de LaLiga

P. Á.

Oviedo

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:41

El Real Oviedo y el Real Madrid se enfrentarán este domingo, 24 de agosto, en el Estadio Carlos Tartiere. El encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sport (Primera División) comenzará a las 21.30 horas.

Las entradas del primer duelo como local del Real Oviedo en Primera División tienen un precio de entre 150 y 200 euros. La última vez que el primer equipo del Real Madrid visitó el Carlos Tartiere fue en noviembre de año 2002, cuando se emparejó con los carbayones en la Copa del Rey.

El partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid podrá seguirse en directo a través de la web ELCOMERCIO.es. También podrá verse por televisión y 'online' a través del canal DAZN LaLiga (M55, O113).

