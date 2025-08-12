Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros El club anunció el precio de las entradas para su primer duelo como local en Primera

Ramón Julio García Oviedo Martes, 12 de agosto 2025, 20:45

El Real Oviedo puso este martes a la venta las entradas para el encuentro ante el Real Madrid que se disputará el el próximo domingo 24 de agosto a las 21.30 horas, en el estadio Carlos Tartiere. Las localidades tendrán un precio de 150 euros, en los fondos del Carlos Tartiere, mientras que para los laterales costarán 200 euros. No habrá diferentes categorías, ya que se ha establecido un precio único solo diferenciado por la zona del campo.

Hasta esta tarde, en las primeras 24 horas de venta, solo estarán disponibles para los más de 3.000 aficionados que se hicieron con el carnet oviedista. Se trata de los que no han podido convertirse en abonados, pese a haber pagado 99 euros. El club, debido a la limitación en 26.400 abonados, solo pudo atender 600 de las solicitudes.

Si no se agotan las entradas que se pusieron a la venta, estas se pondrán a disposición de los abonados del conjunto ovetense, que podrán adquirir solamente una por persona. En principio, se espera que puedan ponerse algunas localidades a disposición de los abonados del conjunto azul para el estreno en Primera, tras 24 años de ausencia.

La última vez que el primer equipo del Real Madrid visitó el Carlos Tartiere fue en noviembre de año 2002, cuando se emparejó con los carbayones en la Copa del Rey.