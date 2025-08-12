El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Piña

Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros

El club anunció el precio de las entradas para su primer duelo como local en Primera

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 20:45

El Real Oviedo puso este martes a la venta las entradas para el encuentro ante el Real Madrid que se disputará el el próximo domingo 24 de agosto a las 21.30 horas, en el estadio Carlos Tartiere. Las localidades tendrán un precio de 150 euros, en los fondos del Carlos Tartiere, mientras que para los laterales costarán 200 euros. No habrá diferentes categorías, ya que se ha establecido un precio único solo diferenciado por la zona del campo.

Hasta esta tarde, en las primeras 24 horas de venta, solo estarán disponibles para los más de 3.000 aficionados que se hicieron con el carnet oviedista. Se trata de los que no han podido convertirse en abonados, pese a haber pagado 99 euros. El club, debido a la limitación en 26.400 abonados, solo pudo atender 600 de las solicitudes.

Si no se agotan las entradas que se pusieron a la venta, estas se pondrán a disposición de los abonados del conjunto ovetense, que podrán adquirir solamente una por persona. En principio, se espera que puedan ponerse algunas localidades a disposición de los abonados del conjunto azul para el estreno en Primera, tras 24 años de ausencia.

La última vez que el primer equipo del Real Madrid visitó el Carlos Tartiere fue en noviembre de año 2002, cuando se emparejó con los carbayones en la Copa del Rey.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  5. 5

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  10. 10 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros

Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros