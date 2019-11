Los hermanos Pou vuelven con tres nuevas vías abiertas en el Himalaya Las duras condiciones climatológicas de los primeros días y la rotura del dedo pequeño del pie de Iker no hicieron fácil esta expedición. Pero finalmente los hermanos Pou han logrado su objetivo en el Himalaya EL COMERCIO Jueves, 7 noviembre 2019, 11:09

Esta última aventura en el Himalaya ha vuelto a ser un rotundo éxito para los hermanos Pou. Y es que, no solo han explorado una de las zonas menos conocidas del Himalaya Indio y cercano a la frontera con el Tíbet, sino que también se llevan la abertura de tres nuevas vías de escalada, a través de las cuáles se consigue la ascensión a dos picos vírgenes de la zona.

Un gran trabajo de exploración de los hermanos vitorianos con el también proponen una alternativa menos masificada del Himalaya que nada tiene que ver con esa interminable cola que la pasada primavera vimos en el Everest: «A nosotros no se nos ha perdido nada en estos lugares masificados del Himalaya. Llevamos años detrás de un alpinismo más moderno y vanguardista, como el que hemos conseguido desarrollar estos días en la India», aseguran.

Una expedición que tampoco ha resultado fácil, sobre todo por las duras condiciones climatológicas a las que se tuvieron que enfrentar en la primera etapa de su viaje y por la rotura del dedo pequeño del pie que sufría Iker justo una semana antes de embarcarse en esta nueva aventura. Una lesión que podría haber condicionado esta nueva expedición pero sobre la que prefirieron no decir nada: «Ya iba muy nervioso a cuenta del accidente y no quería que los demás condicionasen mi decisión», confiesa.

Está claro que ese esfuerzo que han puesto en sacar adelante esta nueva aventura en el Himalaya finalmente les ha merecido la pena, sobre todo porque en ella han podido bautizar tres nuevas rutas de escalada. La primera de ellas con 7c/+ de dificultad y 560 m de altitud, a la que han puesto el nombre de 'The Latin Brother' en honor a su compañero de equipo, Hansjorg Auer, fallecido la pasada primavera en Canadá.

A través de esta ruta alcanzan un pico virgen de 4.670 m que han bautizado como 'Midi d'Ossau', una clara referencia a la cima pirenaica que ha sido una constante a lo largo de su carrera.

La segunda vía abierta es una arista espectacular y muy estética a la que han puesto el nombre de 'Miguelink', toda una dedicatoria para el 'padre' del psicobloc Miguel Riera que fallecía hace apenas un mes: «Era un buen amigo: Carismático, divertido, apasionado y muy visionario, comentan apenados. Una segunda apertura que supone una dificultad de 6c y con una altura total de 600 m, por la que logran la cumbre de 4.900 m ascendida en este caso por segunda vez. Ya que el primer ascenso fue protagonizado por un equipo austriaco apenas diez días antes.

A la tercera vía le han puesto el nombre de 'Beti Alavés' ('Siempre Alavés'), en honor al equipo de su ciudad, el Deportivo Alavés. Un 6b de unos 340 m por la que vuelven a ser los primeros en alcanzar la cumbre de esta esbelta aguja de 4.560 m a la que proponen el nombre de 'Gorbea', esta vez en alusión a la montaña más grande de la provincia de Álava.

Tres aperturas que han logrado de manera impecable en un estilo de escalada que definen como «Alpino y Non Stop» y que aseguran que han hecho con lo puesto encima, muy ligeros, rápidos y sin paradas. «Habíamos ensayado este estilo en los Alpes, Patagonia y en los Andes, pero lo cierto es que nunca en el Himalaya. Y estamos muy satisfechos: ¡Funcionó! Aunque también es verdad que fue extenuante, ya que para la vía bautizada como 'Beti Alavés' invertimos diez horas y media de actividad ininterrumpida, para 'Miguelink' 12 horas y para 'Latin Brother' un total de 14 horas», confiesan.

Un trabajo duro de apertura de vías que al final ha tenido su recompensa y que Iker y Eneko Pou han logrado hacer en solo 10 días, aprovechando la tregua que les dio ese mal tiempo de la primera etapa y del que afirman que han acabado «escuálidos» y sin fuerzas: «En la vía de 'Beti Alavés' físicamente ya no podíamos más... Estábamos destrozados y casi no conseguimos finalizar la vía porque las fuerzas no nos daban«, han rematado.