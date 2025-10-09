El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dra. Inés Rodríguez Antón | CLÍNICA TEJERINA

CHARLAS DE LA SALUD

Dra. Inés Rodríguez Antón

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ·

Las técnicas dentales más avanzadas tendrán una cita con los lectores de EL COMERCIO en las Charlas de la Salud en Asturias de la mano de los especialistas de la Clínica Tejerina

EL COMERCIO

EL COMERCIO

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:41

Comenta

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Licenciada en Odontología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

Desde 2010 trabajando en Clínica Tejerina S.L.,realizando labores de Odontóloga.

Diplomada en Odontología Estética por la Universidad Complutense de Madrid (2015-2016).

Curso Modular Avanzado en Prótesis sobre Implantes (Barcelona – 2017).

Curso «Diploma SEPA Avanzado. Cirugía plástica periodontal y regenerativa» (Madrid – 2014).

Curso Modular «Actualización en tratamientos quirúrgicos periodontales avanzados: Cirugía periodontal y regenerativa. Curso teórico-práctico» (Madrid – 2012).

Ha asistido a 3 congresos de las distintas sociedades odontológicas.

36 Cursos recibidos.

