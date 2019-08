Milín animará a su primo y Pedro Vázquez lo verá desde Rumanía Emilio Llamedo, uno de los favoritos en la competición de hoy, participó junto con sus hijos en la ofrenda floral a la placa que recuerda la figura de su padre, el histórico Emilio Llamedo. / D. S. J. L. C. GIJÓN. Sábado, 3 agosto 2019, 01:14

Los dos últimos vencedores del Descenso Internacional del Sella, Milín Llamedo Álvarez y Pedro Vázquez Llenín, serán los grandes ausentes en esta 83 edición de la fiesta de las piraguas.

No estarán en la salida de su Arriondas natal por distintos motivos. El primero de ellos, que se ha tomado un año sabático, prometió a su mujer 'bajar' con ella el río tras ganar el año pasado en el puente de Ribadesella, pero no lo podrá hacer tras tener hace unas semanas un accidente en bicicleta en el que se rompió la clavícula y tres costillas. Por su parte, Vázquez compite estos días en el Campeonato del Mundo sub 23 en Rumanía.

Llamedo dice que «será un Sella un poco raro para mí». Y se lo tomará de una manera poco habitual, «porque tengo previsto asistir a 'L'Allume', que es una fiesta que organizan los selleros para los piragüistas, que ya no están entre nosotros». En este sentido apunta que «me gustaría ir, ya que nunca puede verla hasta ahora». Y añade que «como no puedo palear tras lesionarme, no se cómo me voy a sentir, por lo que tengo que ver el desfile e ir en el tren fluvial».

Pero Milín quiere estar hoy al lado de su primo, que baja el río con Julio Martínez: «Es un día importante para nuestra familia y deseo estar con él, porque siempre estuvo conmigo en todos los Sella y creo que debe de estar tranquilo para poder traer otro título para casa».

Mientras, Vázquez dice que «echaré de menos el gran ambiente que hay en Arriondas y Ribadesella en un día como el de mañana (por hoy)», pero sobre todo me da mucha rabia no poder estar ahí defendiendo el título que gané con Milín el año pasado».

Al joven parragués no le queda otra que seguir la prueba «a través del móvil, con el que estaré en tensión y animaré desde la distancia a los que creo favoritos, entre los que está mi paisano Emilio Llamedo».