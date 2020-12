Ainhoa Arteta regala su voz a los más necesitados La soprano graba una versión del villancico 'Campana sobre campana' para que Cáritas destine el dinero de las visualizaciones y descargas a los damnificados por la pandemia A. T. Madrid Jueves, 17 diciembre 2020, 19:19

Ainhoa Arteta se ha sumado a la campaña navideña de Cáritas para tratar de ayudar a las personas más damnificadas por la crisis sanitaria y social desatada en España por los nueve meses de pandemia de coronavirus.

La soprano de fama internacional ha aportado su voz y su talento de forma desinteresada para que la organización humanitaria aumente la recaudación de fondos con la que pretende hacer frente a esta emergencia social, a la que cada mes se suman en España más centenares de miles de desfavorecidos.

Arteta, a iniciativa de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y de la Fundación Teatro Real, ha grabado un vídeo en el prestigioso auditorio madrileño en el que interpreta su propia versión del villancico tradicional 'Campana sobre campana' , que será difundido a través de la redes sociales. Todo el dinero que se obtenga de las visualizaciones y descargas de esta grabación, en la que cuenta con el acompañamiento al piano de Javier Carmena, se destinará a la campaña 'Más cerca que nunca' para aliviar a los colectivos más vulnerables tras la crisis sanitaria.

Cáritas destaca que los fondos recaudados con el vídeo tendrán como destino preferente «las familias sin recursos, las personas mayores que viven solas, quienes no tienen empleo, o los que viven en la calle y no pueden refugiarse en el calor de un hogar». También, añade, se utilizarán para asistir a «las personas que afrontan el duelo de la ausencia de quienes esta Navidad no se sentarán a la mesa, de quienes han perdido sus medios de vida a causa de la pandemia, o de los migrantes que siguen hacinándose en nuestras islas y en las costas sin que lleguen soluciones».

La organización humanitaria indica que la campaña de Navidad de este año se enmarca dentro de la misma llamada a la solidaridad con las víctimas de la emergencia social causada por el coronavirus que se puso en marcha a principios de marzo bajo el lema general 'Cada gesto cuenta'.