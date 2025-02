Actualidaes ensin poder

Comenta Compartir

El cineasta respuende a les preguntes que los periodistes-y fain sobre la so película nueva -y el llibru que nació al tiempu y del ... mesmu impulsu-: «La intención ye caltener la memoria histórica, y eso ye dalgo que ta en cásique toles mios películes, pero nun creo que seya namás una cuestión relacionada con reclamar la memoria sinón con activala, facela útil de dalguna manera. Miro al pasáu como una manera d'activar el nuestru presente». Lo mesmo que nes películes y nos llibros, nes entrevistes el cineasta tamién cita, dalgunes vegaes con comines y otres ensin elles: «L'oxetivu ye invitar a la xente a que descubra esta historia alternativa protagonizada por persones que tendríemos de recordar, pero de les que nin siquiera conocemos los nomes. Los nomes, poro, funcionen como una puerta pa asomase a esi pasáu» (Gianvito). Belarmino Tomás, Amador Fernández, Juan Ambou, Constantino Suárez, Juan Antonio Cabezas, Javier Bueno, Goico-Aguirre... Munchos son los nomes-puerta colos que trabaya'l cineasta, pero más allá de la so reivindicación, son nomes propios que, amás, tienen el valir del símbolu: «Nun tien tanto que ver cola historia particular de cadún d'ellos, yá que lo que consiguieron tamién foi posible en munchos casos gracies a l'ayuda y la muerte de muncha otra xente anónima que nun dexó güelga» (Gianvito). Nomes-puerta pa reivindicar tamién que nengún pasáu ta clausuráu dafechu. Trabayando creativamente coles sos ruínes podemos prender esa «chispa de la esperanza nel pasáu» (Benjamin) qu'active un incendiu nel presente, porque «nun forma parte del presente namás lo que s'impuxo con poder históricu y social, tamién les posibilidaes non realizaes y les esperances incumplíes por mor d'esi poder» (Zamora).

